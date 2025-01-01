الاردن يدين الحادث الإرهابي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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