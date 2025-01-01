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الاردن يدين الحادث الإرهابي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

1/1/2025 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.








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