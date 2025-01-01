اليرموك تنظم ندوة حول الخلافات الأسرية من وجهة نظر شرعية وقانونية ونفسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك اليوم الأربعاء، حول "الخلافات الأسرية من وجهة نظر شرعية وقانونية ونفسية"، بمشاركة رئيس المحكمة العليا الشرعية – رئيس المجلس القضائي الشرعي الدكتور كمال الصمادي، وأستاذ القضاء الشرعي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور يوسف الشريفين، وأستاذ علم النفس الإرشادي الدكتور مؤيد مقدادي، وعميد الكلية الدكتور أحمد الشريفين.



وأوضح الصمادي في بداية حديثه مفهوم الأسرة وأهميتها في الحفاظ على الوجود البشري من خلال الزواج والتناسل والتكاثر، بوصفها الخلية الأولى لتنشئة الأجيال وتربيتهم، مؤكدا أن صلاح الزواج، هو صلاح الأسرة، موضحا الأسس والقواعد التي تكفل نجاح الزواج وبالتالي يكفل بناء مجتمع قوي يسوده الصلاح والاستقامة والعدل.

وأشار إلى أن اختيار الشريك يعد من أبرز الأحداث المفصلية والأساسية في حياة الفرد المقبل على الزواج، لافتا إلى أن هناك نصوصا شرعية توجه الشباب والشابات لكيفية اختيار الشريك.