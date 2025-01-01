غالانت يعلن استقالته من الكنيست

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن وزير
الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت استقالته من الكنيست بعد شهرين على إقالته من وزارة الدفاع.
وبعد إقالته في نوفبمر الماضي قال غالانت إن تل أبيب تسير عبر ضباب المعركة و"ظلام أخلاقي"، داعياً إلى إعادة الأسرى وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023. وأنهى بيانه بإلقاء التحية العسكرية.
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