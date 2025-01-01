غالانت يعلن استقالته من الكنيست

وبعد إقالته في نوفبمر الماضي قال غالانت إن تل أبيب تسير عبر ضباب المعركة و"ظلام أخلاقي"، داعياً إلى إعادة الأسرى وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023. وأنهى بيانه بإلقاء التحية العسكرية.

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