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غالانت يعلن استقالته من الكنيست

1/1/2025 3:11:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت استقالته من الكنيست بعد شهرين على إقالته من وزارة الدفاع.

وبعد إقالته في نوفبمر الماضي قال غالانت إن تل أبيب تسير عبر ضباب المعركة و"ظلام أخلاقي"، داعياً إلى إعادة الأسرى وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023. وأنهى بيانه بإلقاء التحية العسكرية.

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