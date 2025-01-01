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قوات خاصة إسرائيلية تعتقل فلسطينيين بنابلس

1/1/2025 3:11:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت فلسطينيَين بعد محاصرتهما وإطلاق النار على أحدهما بالبلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية.

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