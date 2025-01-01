قوات خاصة إسرائيلية تعتقل فلسطينيين بنابلس

قوات خاصة إسرائيلية تعتقل فلسطينيين بنابلس
التاريخ
1/1/2025 3:11:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مراسلة الجزيرة إن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت فلسطينيَين بعد محاصرتهما وإطلاق النار على أحدهما بالبلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية.
MENAFN01012025000208011052ID1109047140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.