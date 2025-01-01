2024.. عام الثروات تعرف على أبرز الأثرياء

MENAFN - Amman Net) أصبح أغنى 500 شخص في العالم أكثر ثراءً في عام 2024، حيث تصدّر كل من إيلون ماسك، مارك زوكربيرغ، وجنسن هوانغ قائمة المليارديرات ليحققوا إنجازًا جديدًا مع صافي ثروة مجمعة بلغت 10 تريليونات دولار.

لعب الارتفاع غير المسبوق في أسهم التكنولوجيا الأميركية دورًا رئيسيًا في تعزيز ثروات هؤلاء الثلاثة، بالإضافة إلى ثروات لاري إليسون، جيف بيزوس، مايكل ديل، ومؤسسي شركة "غوغل"، لاري بيج وسيرجي برين. وحدهم هؤلاء الثمانية في قطاع التكنولوجيا حققوا مكاسب تزيد عن 600 مليار دولار هذا العام، أي ما يمثل 43% من الزيادة الإجمالية البالغة 1.5 تريليون دولار بين أغنى 500 شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

لكن إيلون ماسك كان الأكثر بروزًا بين الأغنياء في عام 2024. علاقته الوثيقة بالرئيس المنتخب دونالد ترامب ساعدت في زيادة قيمة شركاته، بما في ذلك "تسلا"، "سبيس إكس"، و"xAI"، ورفعت هذه المكاسب ثروته إلى 442.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 213 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وفقاً لم نقلته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

على صعيد أوسع، استفاد الأثرياء حول العالم من سوق أسهم تجاوز التوقعات في عام 2024. إذ ارتفع مؤشر "S&P 500" بنسبة 24% حتى يوم الاثنين، مدفوعًا بمجموعة صغيرة من الأسهم المعروفة بـ"السبعة الكبار"، والتي تشمل "تسلا" التابعة لماسك، "ميتا" التابعة لزوكربيرغ، و"انفيديا" التابعة لهوانغ، والتي ساهمت بأكثر من نصف الأداء الإجمالي للمؤشر.

وأضاف انتصار ترامب في الانتخابات إلى تلك المكاسب، إذ وصل مؤشر "S&P 500" إلى مستوى قياسي جديد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، محققًا أفضل أداء بعد يوم الانتخابات في تاريخه.

وحقق المليارديرات المدرجون في المؤشر زيادة قدرها 505 مليارات دولار في الأسابيع الخمسة التالية للانتخابات، ما يمثل 34% من إجمالي الزيادة السنوية.

وعزز فوز ترامب أيضًا طفرة تاريخية في الأصول الرقمية، حيث تجاوزت قيمة البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة. واستفاد المليارديرات في مجال العملات الرقمية بشكل خاص، حيث ارتفعت ثروة "تشانغبينغ زاو" (CZ) من "بينانس" بنسبة 60% لتصل إلى 55 مليار دولار. كما زادت ثروة "برايان أرمسترونغ"، المؤسس المشارك لشركة "Coinbase"، بأكثر من 50% لتصل إلى 11.1 مليار دولار.

بلغ إجمالي قيمة الثروات التي يتتبعها مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" 9.8 تريليون دولار بنهاية تعاملات يوم الاثنين، منخفضة قليلًا عن ذروتها في 11 ديسمبر/كانون الأول عند 10.1 تريليون دولار. تُعادل هذه الثروة تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي المشترك لألمانيا، اليابان وأستراليا لعام 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

أكبر الرابحين في عام 2024:

دونالد ترامب: ارتفعت ثروة الرئيس المنتخب لمستويات قياسية هذا العام، مدفوعة بأداء شركته "Trump Media & Technology Group"، التي زادت قيمتها السوقية بأكثر من 95%.

جنسن هوانغ: أضاف الرئيس التنفيذي لشركة "انفيديا" 76 مليار دولار لثروته هذا العام بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.

مارك زوكربيرغ: رغم غرامة قياسية من الاتحاد الأوروبي، ارتفعت ثروته بمقدار 81 مليار دولار بفضل ارتفاع أسهم شركة "ميتا".

المليارديرات الصينيون: بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة Tencent Holdings Ltd، بوني ما، ورئيس مجلس إدارة شركة Xiaomi Corp، لي جون والمؤسس المشارك لشركة Cambricon Technologies Corp، تشين تيانشي، ارتفعت ثرواتهم بنسبة 14% خلال عام 2024. وعوضوا ثلاث سنوات متتالية من الخسائر الناجمة عن أزمة العقارات المستمرة والقيود الحكومية على شركات التكنولوجيا القوية.

المليارديرات تحت سن الستين: حققوا مكاسب مضاعفة مقارنة بأقرانهم الأكبر سنًا.

أكبر الخاسرين في عام 2024:

المليارديرات الفرنسيون في قطاع الرفاهية: تكبدوا خسائر إجمالية بلغت 71 مليار دولار بسبب تباطؤ مبيعات السلع الفاخرة.

كولين هوانغ: خسر قطب التجارة الالكترونية 18 مليار دولار بسبب تراجع أسهم شركته "Temu".

ريكاردو ساليناس: خسر رئيس مجموعة "إلكترا إس إيه بي"، وهي مجموعة مكسيكية للتجزئة والخدمات المصرفية، أكثر من نصف صافي ثروته في يوم واحد بعد هبوط أسهم شركته في أعقاب مزاعم ساليناس بأنه تعرض للاحتيال من قبل مستشار مالي سابق.

كارلوس سليم: الذي يمتلك حصصًا كبيرة في شركات أميركا اللاتينية في قطاع الاتصالات والبنوك والبناء والطاقة، شهد انخفاضًا في صافي ثروته بمقدار 26 مليار دولار في عام 2024. حيث تضررت ثروته بسبب أسعار الصرف – إذ انخفض البيزو بنحو 20% بعد سنوات من القوة النسبية - وأسواق متعثرة بعد فوز المرشحة اليسارية كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية المكسيكية في يونيو/حزيران.

فام نات فونغ: خسر نصف ثروته بسبب تراجع أسهم شركته "Vinfast Auto Ltd" بنسبة 70%.