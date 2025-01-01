75.1 لتر يوميا حصة الفرد من المياه بالأردن

75.1 لتر يوميا حصة الفرد من المياه بالأردن
التاريخ
1/1/2025 3:00:05 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن 75.1 لتر يوميا.
وفي إجاباتها على أسئلة متكررة عبر منصة“بخدمتكم”، بينت وزارة المياه والري أن نسبة المواطنين المخدومين بشبكة المياه وصلت إلى 94%، وبشبكة الصرف الصحي 66%.
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