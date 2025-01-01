تحسن مجاميع الأمطار مع نهاية المنخفض الأخير

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، الاربعاء، ان أمطار مربعينية الشتاء تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي العام، حيث يحقق الربع الأول من المربعينية نسبة 6%، بحيث يكون من المفترض ان تحقق الامطار من بداية الموسم وحتى نهاية الربع الاول من المربعينية ما نسبته 33%، ومع المنخفض الجوي الاخير والذي اثر على المملكة في الربع الأول من مربعينية الموسم الحالي 2024/2025 تحسنت مجاميع الأمطار بنسب تتراوح ما بين (1%-25%) من المعدل الموسمي العام في مختلف مناطق المملكة.

وتركزت الهطولات المطرية خلال المنخفض الجوي الذي اثر على المملكة خلال الفترة من 28 كانون اول 2024 ولغاية الاول من كانون الثاني 2025 على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، كما شملت الامطار بعض المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية، فقد سجلت محطة رصد السلط / محافظة البلقاء أعلى مجموع مطري في الربع الأول من مربعينية هذا الشتاء بلغ 98.0 ملم محققة ما نسبته 25% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الباقورة / محافظة اربد ( الاغوار الشمالية ) بمجموع مطري بلغ 97.5 ملم وبما نسبته 19% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد صما / محافظة اربد بمجموع مطري بلغ 86.5 ملم وبما نسبته 20% من معدلها الموسمي العام. بحسب آل خطاب

واضاف آل خطاب بأن محطة رصد جوي الزرقاء سجلت اعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى الشرقية بلغ 30.9 ملم بما نسبته 25% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الغباوي / محافظة الزرقاء بمجموع مطري بلغ 21.0 ملم وبما نسبته 24% من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد جوي المفرق اعلى مجموع مطري في المناطق الشرقية بلغ 11.9 ملم بما نسبته 8% من معدله الموسمي العام.

وفي المناطق الجنوبية الغربية سجلت محطة رصد جوي الربة / محافظة الكرك اعلى مجموع مطري بلغ 49.2 ملم وبما نسبته 15% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد الشوبك / محافظة معان بمجموع مطري بلغ 14.8 وبما نسبته 5% من معدله الموسمي العام.

وأفاد آل خطاب، انه وبالرغم من مجاميع الأمطار التي هطلت خلال الربع الاول من المربعينية وخاصة خلال المنخفض الجوي الذي اثر على المملكة والذي حسنت امطاره من الموسم المطري في المملكة، إلا أن الموسم المطري لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة باستثناء منطقة الأغوار الوسطى والتي حققت ما نسبته 43% من معدلها الموسمي العام.