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الهند تستعد لتدشين ثلاث سفن حربية في القوات البحرية في 15 يناير

1/1/2025 2:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الاربعاء اعتزامها تدشين ثلاث سفن حربية جديدة محلية الصنع لتعزيز القوات البحرية الهندية في 15 يناير الجاري.
وقالت الوزارة في بيان إن السفن الثلاث تشمل الفرقاطة الشبحية (نيلغيري) والمدمرة الشبحية (سورات) والغواصة من فئة (سكوربين) (فاجشير) مشيرة إلى أن حفل التدشين سيقام في حوض بناء السفن التابع للبحرية الهندية في مدينة (مومباي).
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهند لتعزيز اعتمادها على الصناعة المحلية في المجال الدفاعي حيث تم تصميم وبناء السفن الثلاث بالكامل في شركة (مازاجون) الهندية لبناء السفن.
وأكد أن السفن الحربية الجديدة خضعت لاختبارات صارمة شملت تقييم الأداء الهيكلي وأنظمة الملاحة والاتصالات ومكافحة الحرائق والسيطرة على الأضرار بما يضمن جاهزيتها للعمليات القتالية وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار البيان إلى أن تدشين هذه السفن يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الهند في تصميم وتصنيع السفن الحربية ويبرز مكانتها كدولة رائدة عالميا في هذا المجال. (النهاية)

أ ت ك / ح م ف




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