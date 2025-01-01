الهند تستعد لتدشين ثلاث سفن حربية في القوات البحرية في 15 يناير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الاربعاء اعتزامها تدشين ثلاث سفن حربية جديدة محلية الصنع لتعزيز القوات البحرية الهندية في 15 يناير الجاري.
وقالت الوزارة في بيان إن السفن الثلاث تشمل الفرقاطة الشبحية (نيلغيري) والمدمرة الشبحية (سورات) والغواصة من فئة (سكوربين) (فاجشير) مشيرة إلى أن حفل التدشين سيقام في حوض بناء السفن التابع للبحرية الهندية في مدينة (مومباي).
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهند لتعزيز اعتمادها على الصناعة المحلية في المجال الدفاعي حيث تم تصميم وبناء السفن الثلاث بالكامل في شركة (مازاجون) الهندية لبناء السفن.
وأكد أن السفن الحربية الجديدة خضعت لاختبارات صارمة شملت تقييم الأداء الهيكلي وأنظمة الملاحة والاتصالات ومكافحة الحرائق والسيطرة على الأضرار بما يضمن جاهزيتها للعمليات القتالية وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار البيان إلى أن تدشين هذه السفن يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الهند في تصميم وتصنيع السفن الحربية ويبرز مكانتها كدولة رائدة عالميا في هذا المجال. (النهاية)
أ ت ك / ح م ف
MENAFN01012025000071011013ID1109047045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.