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مقتل 10 وإصابة 35 بحادث دهس في نيو اورليانز و(اف بي اي) يحقق فيما إذا كان الهجوم إرهابيا

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية اليوم الأربعاء مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي) يحقق فيما إذا كان الهجوم "عملا إرهابيا".
ووفقا لشبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأمريكية "صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا من الناس أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة في شارع (بوربون) السياحي في مدينة (نيو أورليانز) بولاية أريزونا".
ونقلت عن شرطة المدينة قولها إن "المشتبه به قتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط الشرطة".
وأكدت الضابط كيركباتريك إن تصرفات السائق كانت "متعمدة للغاية" مشددة على أن "هذا الرجل كان يحاول دهس أكبر عدد ممكن من الناس".
وأشارت إلى أن المشتبه به "أطلق النار أيضا على ضباط الشرطة فأصاب اثنين غير أن حالتهما مستقرة".
وقال مصدران من جهات إنفاذ القانون ل (سي.ان.ان) إن "علم ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كان موجودا في شاحنة منفذ الهجوم".
وأفاد مصدر آخر للشبكة بأنه "تم العثور على أجهزة متفجرة متعددة مشتبه بها في صندوق ثلج في شاحنة (البيك اب) المستأجرة المستخدمة في الهجوم".
ومن جانبه أصدر وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند بيانا أوضح فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحقق في هذه المسألة باعتبارها عملا إرهابيا".
وأوضح أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من لويزيانا سيواصلون العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون وسيقومون بنشر كل الموارد المتاحة لإجراء هذا التحقيق".
ومن جانبه عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن امتنانه "للاستجابة الشجاعة والسريعة من جانب سلطات إنفاذ القانون المحلية في منع المزيد من الوفيات والإصابات".
وأكد تلقيه "إحاطة مستمرة منذ وقت مبكر من هذا الصباح من قبل قيادة إنفاذ القانون الفيدرالية وفريق الأمن الداخلي الخاص بي بما في ذلك وزير الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس ونائبة المدعي العام (وزير العدل) ليزا موناكو ومستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض ليز شيروود راندال ورئيس بلدية نيو أورليانز بشأن الحادث المروع الذي وقع".
وشدد على أنه أصدر توجيهات لفريقه "لضمان توفير كل الموارد بينما تعمل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية بجدية للوصول إلى حقيقة ما حدث في أسرع وقت ممكن وضمان عدم وجود أي تهديد متبق من أي نوع".
وأضاف "سأستمر في تلقي التحديثات طوال اليوم وسيكون لدي المزيد لأقوله عندما نحصل على مزيد من المعلومات لمشاركتها".
وأشار إلى أنه "لا يوجد مبرر للعنف من أي نوع" مؤكدا "لن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا". (النهاية) ر س ر / م م ج

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