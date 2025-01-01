مقتل 10 وإصابة 35 بحادث دهس في نيو اورليانز و(اف بي اي) يحقق فيما إذا كان الهجوم إرهابيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية اليوم الأربعاء مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي) يحقق فيما إذا كان الهجوم "عملا إرهابيا".
ووفقا لشبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأمريكية "صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا من الناس أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة في شارع (بوربون) السياحي في مدينة (نيو أورليانز) بولاية أريزونا".
ونقلت عن شرطة المدينة قولها إن "المشتبه به قتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط الشرطة".
وأكدت الضابط كيركباتريك إن تصرفات السائق كانت "متعمدة للغاية" مشددة على أن "هذا الرجل كان يحاول دهس أكبر عدد ممكن من الناس".
وأشارت إلى أن المشتبه به "أطلق النار أيضا على ضباط الشرطة فأصاب اثنين غير أن حالتهما مستقرة".
وقال مصدران من جهات إنفاذ القانون ل (سي.ان.ان) إن "علم ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كان موجودا في شاحنة منفذ الهجوم".
وأفاد مصدر آخر للشبكة بأنه "تم العثور على أجهزة متفجرة متعددة مشتبه بها في صندوق ثلج في شاحنة (البيك اب) المستأجرة المستخدمة في الهجوم".
ومن جانبه أصدر وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند بيانا أوضح فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحقق في هذه المسألة باعتبارها عملا إرهابيا".
وأوضح أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من لويزيانا سيواصلون العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون وسيقومون بنشر كل الموارد المتاحة لإجراء هذا التحقيق".
ومن جانبه عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن امتنانه "للاستجابة الشجاعة والسريعة من جانب سلطات إنفاذ القانون المحلية في منع المزيد من الوفيات والإصابات".
وأكد تلقيه "إحاطة مستمرة منذ وقت مبكر من هذا الصباح من قبل قيادة إنفاذ القانون الفيدرالية وفريق الأمن الداخلي الخاص بي بما في ذلك وزير الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس ونائبة المدعي العام (وزير العدل) ليزا موناكو ومستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض ليز شيروود راندال ورئيس بلدية نيو أورليانز بشأن الحادث المروع الذي وقع".
وشدد على أنه أصدر توجيهات لفريقه "لضمان توفير كل الموارد بينما تعمل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية بجدية للوصول إلى حقيقة ما حدث في أسرع وقت ممكن وضمان عدم وجود أي تهديد متبق من أي نوع".
وأضاف "سأستمر في تلقي التحديثات طوال اليوم وسيكون لدي المزيد لأقوله عندما نحصل على مزيد من المعلومات لمشاركتها".
وأشار إلى أنه "لا يوجد مبرر للعنف من أي نوع" مؤكدا "لن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا". (النهاية) ر س ر / م م ج
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