Wednesday, 01 January 2025 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تدين بشدة حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 – 1 (كونا) -– أدانت دولة قطر بشدة اليوم الأربعاء حادث الدهس الذي وقع في مدينة (نيو أورليانز) بالولايات المتحدة الأمريكية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الرافض للعنف و"الإرهاب" والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وقتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية. (النهاية)

س س س / م م ج




MENAFN01012025000071011013ID1109047043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث