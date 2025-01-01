قطر تدين بشدة حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 1 – 1 (كونا) -– أدانت دولة قطر بشدة اليوم الأربعاء حادث الدهس الذي وقع في مدينة (نيو أورليانز) بالولايات المتحدة الأمريكية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الرافض للعنف و"الإرهاب" والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وقتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية. (النهاية)
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