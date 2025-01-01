مصر تدين حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- أعربت مصر عن إدانتها لحادث الدهس الذي وقع اليوم الأربعاء في مدينة (نيو أورليانز) بالولايات المتحدة الأمريكية والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان إن مصر تؤكد حكومة وشعبا تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية مجددة رفضها الكامل لأشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.
وأعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وقتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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