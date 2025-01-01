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مصر تدين حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- أعربت مصر عن إدانتها لحادث الدهس الذي وقع اليوم الأربعاء في مدينة (نيو أورليانز) بالولايات المتحدة الأمريكية والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان إن مصر تؤكد حكومة وشعبا تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية مجددة رفضها الكامل لأشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.
وأعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وقتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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