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السعودية تدين حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 1 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها حادث الدهس الذي وقع في مدينة (نيو أورليانز) بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء ونتج عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة ونبذها التام لكافة أشكال العنف معبرة عن تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومة وشعبا مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وقتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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