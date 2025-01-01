السعودية تدين حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 1 - 1 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها حادث الدهس الذي وقع في مدينة (نيو أورليانز) بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء ونتج عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة ونبذها التام لكافة أشكال العنف معبرة عن تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومة وشعبا مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وقتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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