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وزير الداخلية الفرنسي: تم تعبئة 90 الف شرطي ودركي لاستقبال العام الجديد في فرنسا

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 1 (كونا) -- اكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو اليوم الاربعاء انه تم تعبئة أكثر من 90 ألف شرطي ودركي في جميع أنحاء فرنسا لاستقبال العام الجديد.
وقال ريتايو عبر موقع (اكس) انه كما هو الحال كل عام في فرنسا منذ عقود تسببت الاحتفالات في استقبال العام الجديد بحدوث اضطرابات في النظام العام ما تطلب "التزاما هائلا" من الشرطة.
واكد انه تم تعبئة أكثر من 90 ألف شرطي ودركي في جميع أنحاء فرنسا مشيدا بجهودهم وكذلك بجهود رجال الإطفاء ومتطوعي جمعيات الأمن المدني وكل من ساهم في ضمان سلامة الفرنسيين.
وكشف ريتايو عن أن خلال ليلة امس 31 ديسمبر احترقت 984 مركبة بالاضافة الى استخدام العديد من قذائف الهاون لاسيما في مدينة (ليون) حيث أصيب طفل يبلغ من العمر سنتين في وجهه بقذيفة هاون للألعاب النارية ما قد يعرضه لخطر الإصابة بإعاقة دائمة.
واضاف انه في (تونون ليه باين) تم نقل شخص في حالة طوارئ مطلقة بعد استخدام قذائف الهاون وفي (لورمونت) تسببت رصاصة في نشوب حريق دمر شقة.
وأوضح انه تم اعتقال 420 شخصا لاسيما بعد إطلاق قذائف الهاون التي استهدفت قوات الأمن الداخلي بشكل مباشر وتم تسجيل 310 حالات حبس لدى مراكز الشرطة.
وأضاف ريتايو "ان هذا العنف هو نتاج الوحشية التي يجسدها الجبناء والبلطجية الذين يهاجمون ممتلكات الفرنسيين المتواضعين في الكثير من الأحيان والذين لا يملكون الوسائل لحماية سياراتهم في المواقف الخاصة".
وعلى الرغم من أن الاستجابة الأمنية ضرورية اكد وزير الداخلية أنه لا يمكن أن تكون كافية.
ومن أجل معالجة أسباب هذا العنف "غير المبرر والمستوطن" شدد ريتايو على اهمية أن تكون الاستجابة القضائية أيضا على قدم المساواة لأن المنع الحقيقي يعني فرض عقوبات حقيقية. (النهاية)

م ع / ر ج



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