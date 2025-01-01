بولندا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 1 - 1 (كونا) -- تسلمت بولندا رسميا اليوم الأربعاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من هنغاريا والتي ستستمر حتى مطلع يوليو المقبل.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن بولندا ستركز خلال فترة رئاستها على تعزيز الدفاع والأمن وحماية الحدود لدول الاتحاد بالإضافة إلى ملفات الطاقة والزراعة والصحة وحرية الاعمال ومكافحة التضليل الإعلامي بهدف تحقيق "أوروبا آمنة ومزدهرة للجميع".
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور لها على موقع (اكس) "بتركيز الرئاسة البولندية على أمن الاتحاد الأوروبي بجميع أبعاده" معلنة أن "العديد من المبادرات المهمة ستنطلق خلال النصف الأول من عام 2025".
من جانبها وصفت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تسلم بولندا للرئاسة بأنه يأتي في "وقت حاسم لأوروبا" مشددة على تطلعها للعمل مع الرئاسة البولندية لدفع الأولويات المشتركة وتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للاتحاد الأوروبي. (النهاية)
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