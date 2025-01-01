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بولندا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 1 - 1 (كونا) -- تسلمت بولندا رسميا اليوم الأربعاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من هنغاريا والتي ستستمر حتى مطلع يوليو المقبل.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن بولندا ستركز خلال فترة رئاستها على تعزيز الدفاع والأمن وحماية الحدود لدول الاتحاد بالإضافة إلى ملفات الطاقة والزراعة والصحة وحرية الاعمال ومكافحة التضليل الإعلامي بهدف تحقيق "أوروبا آمنة ومزدهرة للجميع".
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور لها على موقع (اكس) "بتركيز الرئاسة البولندية على أمن الاتحاد الأوروبي بجميع أبعاده" معلنة أن "العديد من المبادرات المهمة ستنطلق خلال النصف الأول من عام 2025".
من جانبها وصفت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تسلم بولندا للرئاسة بأنه يأتي في "وقت حاسم لأوروبا" مشددة على تطلعها للعمل مع الرئاسة البولندية لدفع الأولويات المشتركة وتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للاتحاد الأوروبي. (النهاية)

أ ر ن / ح م ف



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