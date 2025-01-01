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الرئيس الفرنسي يدين حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الامريكية

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 1 (كونا) -- دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاربعاء حادث الدهس الذي وقع في مدينة (نيو أورليانز) الامريكية.
وقال ماكرون في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) ان مدينة (نيو أورليانز) "العزيزة جدا على قلوب الفرنسيين تضررت من الإرهاب".
واعرب عن تعازيه لاسر الضحايا والشعب الامريكي "الذي نشاركه حزنه" متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية اعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي) يحقق فيما إذا كان الهجوم "عملا إرهابيا".(النهاية)

م ع / س ع م




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