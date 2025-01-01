الرئيس الفرنسي يدين حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الامريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 1 - 1 (كونا) -- دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الاربعاء حادث الدهس الذي وقع في مدينة (نيو أورليانز) الامريكية.
وقال ماكرون في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي
(اكس) ان مدينة (نيو أورليانز) "العزيزة جدا على قلوب الفرنسيين تضررت من الإرهاب".
واعرب عن تعازيه لاسر الضحايا والشعب الامريكي "الذي نشاركه حزنه" متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية اعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي) يحقق فيما إذا كان الهجوم "عملا إرهابيا".(النهاية)
م ع / س ع م
MENAFN01012025000071011013ID1109047038
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