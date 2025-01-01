مكتب التحقيقات الفيدرالي يحدد هوية منفذ عملية الدهس في مدينة (نيو اورليانز) الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 1 – 1 (كونا) -– حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي اليوم الاربعاء هوية المشتبه به في عملية الدهس المتعمدة التي ادت الى مقتل اكثر من 10 اشخاص واصابة اخرين اثناء حشد لاحتفالات راس السنة بمدنية (نيو اوليانز) الامريكية.
وذكر المكتب في بيان للصحفيين ان "منفذ الهجوم مواطن امريكي يدعى شمس الدين جبار (42 عاما) من ولاية تكساس" مضيفا ان السلطات الامنية عثرت على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها في العملية اضافة الى علم لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)".
واوضح البيان انه تم العثور كذلك على أجهزة متفجرة محتملة أخرى في الحي الفرنسي منفصلة عن المكان الذي اصطدم فيه الرجل بالحشد مشيرا الى ان فنيي القنابل يعملون حاليا على تحديد ما اذا كانت اي اجهزة منها قابلة للانفجار.
واضاف ان "مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل الان على تحديد الارتباطات والانتماءات المحتملة لمنفذ العملية بالمنظمات الإرهابية".
من جهته قال الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) تعليقا على الحادثة ان ادارته تدعم مدينة (نيو أورليانز) بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا "العمل الشرير الخالص".
واضاف ترامب "قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز".
وكانت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية قد اعلنت مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين على الأقل آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بالهجوم على أنه "عمل إرهابي".
ووفقا لشبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأمريكية "صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا من الناس أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة في شارع (بوربون) السياحي بمدينة (نيو أورليانز) بولاية أريزونا.
ونقلت عن شرطة المدينة قولها إن "المشتبه به قتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط الشرطة".
وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن امتنانه "للاستجابة الشجاعة والسريعة من جانب سلطات إنفاذ القانون المحلية في منع المزيد من الوفيات والإصابات". (النهاية)
أ م م / م م ج
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