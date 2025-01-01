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مكتب التحقيقات الفيدرالي يحدد هوية منفذ عملية الدهس في مدينة (نيو اورليانز) الأمريكية

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 1 (كونا) -– حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي اليوم الاربعاء هوية المشتبه به في عملية الدهس المتعمدة التي ادت الى مقتل اكثر من 10 اشخاص واصابة اخرين اثناء حشد لاحتفالات راس السنة بمدنية (نيو اوليانز) الامريكية.
وذكر المكتب في بيان للصحفيين ان "منفذ الهجوم مواطن امريكي يدعى شمس الدين جبار (42 عاما) من ولاية تكساس" مضيفا ان السلطات الامنية عثرت على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها في العملية اضافة الى علم لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)".
واوضح البيان انه تم العثور كذلك على أجهزة متفجرة محتملة أخرى في الحي الفرنسي منفصلة عن المكان الذي اصطدم فيه الرجل بالحشد مشيرا الى ان فنيي القنابل يعملون حاليا على تحديد ما اذا كانت اي اجهزة منها قابلة للانفجار.
واضاف ان "مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل الان على تحديد الارتباطات والانتماءات المحتملة لمنفذ العملية بالمنظمات الإرهابية".
من جهته قال الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) تعليقا على الحادثة ان ادارته تدعم مدينة (نيو أورليانز) بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا "العمل الشرير الخالص".
واضاف ترامب "قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز".
وكانت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية قد اعلنت مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين على الأقل آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بالهجوم على أنه "عمل إرهابي".
ووفقا لشبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأمريكية "صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا من الناس أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة في شارع (بوربون) السياحي بمدينة (نيو أورليانز) بولاية أريزونا.
ونقلت عن شرطة المدينة قولها إن "المشتبه به قتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط الشرطة".
وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن امتنانه "للاستجابة الشجاعة والسريعة من جانب سلطات إنفاذ القانون المحلية في منع المزيد من الوفيات والإصابات". (النهاية)

أ م م / م م ج




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