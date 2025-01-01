رئيس قناة السويس: ما تشهده منطقة البحر الأحمر أثر عالميا على تجارة النقل البحري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع اليوم الأربعاء ان ما تشهده منطقة البحر الاحمر أثر عالميا على تجارة النقل البحري وتسبب في عدم استقرار واستدامة سلاسل الامدادات العالمية وارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي.
وذكرت هيئة قناة السويس في بيان لها ان ذلك جاء خلال استقبال ربيع لجنتي الدفاع والأمن القومي في مجلسي النواب والشيوخ المصريين.
وأضاف ربيع ان التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر دفعت العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة لينعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة ويتسبب في تراجع الإيرادات المحققة خلال عام 2024.
وأوضح أن اتخاذ طرق بديلة للقناة أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
ووصف عملية تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بالإنجاز الجديد الذي نجحت هيئة قناة السويس في تحقيقه رغم الصعوبات الفنية والهندسية المرتبطة بالمشروع وأبرزها طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة.
واستعرض مزايا المشروع الملاحية وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق في نطاق المشروع وزيادة العمق من 66 قدما إلى 72 قدما فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 الى 8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو مترا بدلا من 72 كيلو مترا.
وأشار إلى أن قناة السويس تعكف على تنفيذ استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل منها خدمات الإنقاذ والإسعاف البحري فضلا عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وخدمات إزالة المخلفات من السفن وغير ذلك كخدمات الرسو لليخوت.
وأكد ربيع استمرار القناة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة والتعامل بمرونة مع متطلبات التحديات الراهنة وما تستلزمه من تحقيق تواصل فعال ومباشر مع كافة الخطوط الملاحية والجهات والمنظمات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي وذلك بالتوازي مع استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع كفاءته.
واعتبر إن قناة السويس تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري وهو ما يجعل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها مطلب ضروري وحيوي تعكف الدولة المصرية باستمرار على تحقيقه من خلال سلسلة من المشروعات القومية والتنموية العملاقة ومشروعات التطوير التي نحصد عائداتها بشكل "مباشر وفوري". (النهاية)
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