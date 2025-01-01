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رئيس قناة السويس: ما تشهده منطقة البحر الأحمر أثر عالميا على تجارة النقل البحري

1/1/2025 2:33:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع اليوم الأربعاء ان ما تشهده منطقة البحر الاحمر أثر عالميا على تجارة النقل البحري وتسبب في عدم استقرار واستدامة سلاسل الامدادات العالمية وارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي.
وذكرت هيئة قناة السويس في بيان لها ان ذلك جاء خلال استقبال ربيع لجنتي الدفاع والأمن القومي في مجلسي النواب والشيوخ المصريين.
وأضاف ربيع ان التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر دفعت العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة لينعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة ويتسبب في تراجع الإيرادات المحققة خلال عام 2024.
وأوضح أن اتخاذ طرق بديلة للقناة أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
ووصف عملية تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بالإنجاز الجديد الذي نجحت هيئة قناة السويس في تحقيقه رغم الصعوبات الفنية والهندسية المرتبطة بالمشروع وأبرزها طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة.
واستعرض مزايا المشروع الملاحية وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق في نطاق المشروع وزيادة العمق من 66 قدما إلى 72 قدما فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 الى 8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو مترا بدلا من 72 كيلو مترا.
وأشار إلى أن قناة السويس تعكف على تنفيذ استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل منها خدمات الإنقاذ والإسعاف البحري فضلا عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وخدمات إزالة المخلفات من السفن وغير ذلك كخدمات الرسو لليخوت.
وأكد ربيع استمرار القناة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة والتعامل بمرونة مع متطلبات التحديات الراهنة وما تستلزمه من تحقيق تواصل فعال ومباشر مع كافة الخطوط الملاحية والجهات والمنظمات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي وذلك بالتوازي مع استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع كفاءته.
واعتبر إن قناة السويس تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري وهو ما يجعل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها مطلب ضروري وحيوي تعكف الدولة المصرية باستمرار على تحقيقه من خلال سلسلة من المشروعات القومية والتنموية العملاقة ومشروعات التطوير التي نحصد عائداتها بشكل "مباشر وفوري". (النهاية)

ع ف ف / ر س



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