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إلزام منصات وتطبيقات الحجز بعدم عرض مرافق الضيافة غير المرخصة

1/1/2025 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة السياحة، البدء بإلزام منصات وتطبيقات الحجز بعدم إدراج وعرض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة غير المرخصة من قبل الوزارة؛ وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار المحليين والدوليين في كل مناطق ومدن المملكة، مؤكدةً أن التطبيقات والمنصات المخالفة ستُطبق بحقها العقوبات، وذلك في إطار حملة "ضيوفنا أولوية" التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.
وشددت على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة باستخراج أو تجديد ترخيص أو تصريح وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينةً أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق، أو كليهما معًا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.
وقامت الوزارة على إثر ما رصدته من ممارسات من بعض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بعرض وحداتها بدون إبراز ترخيص أو تصريح الوزارة، أو قبل الحصول على الترخيص أو التصريح وعرضها وتسويقها في منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية، بإشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات المحلية والدولية بضرورة المسارعة إلى إزالة جميع المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة لهذه المرافق مع ما يتم عرضه في المنصة ابتداءً من 1/ 1/ 2025.
كما أكدت بأن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للنظام ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة, داعية جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.

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