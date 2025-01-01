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مستو: هبوط الطيران الأردني بمطارات سورية مقترن بجاهزيتها فنيا

1/1/2025 8:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن الطيران الأردني يعبر الأجواء السورية بشكل اعتيادي، حيث إنّ مطاراتها وكما هو معلن من قبل السلطات السورية غير جاهزة كاملا من ناحية فنية لاستقبال الطيران التجاري.

وأضاف ميستو لفضائية "المملكة"، أنه سيتم إجراء تقييم ودراسة لجاهزية هبوط الطيران الأردني في سورية بعد تجهيز مطاراتها من كافة النواحي الفنية واللوجستية وبحسب المتطلبات المتعارف عليها.

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