ترفيعات واسعة في وزارة الأوقاف (أسماء)

ترفيعات واسعة في وزارة الأوقاف (أسماء)
التاريخ
1/1/2025 7:18:06 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، ترفيع الموظفين التالية أسماؤهم من الفئتين الأولى والثانية؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ 31/12/2024.
وتاليا الأسماء:
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