حالة الطقس في الأردن لـ4 أيام

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس يومي الأربعاء والخميس سيكون مستقرًا وباردًا في معظم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، بينما سيكون لطيفًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.





وفي ساعات الليل، يتوقع أن يكون الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق، وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة واحتمالية تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.





أما يومي الجمعة والسبت، فمن المتوقع حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا خلال النهار في معظم المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.





وفي ساعات الليل، سيكون الطقس باردًا جدًا يوم الجمعة، بينما يصبح باردًا بشكل عام يوم السبت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، واستمرار الرياح خفيفة السرعة.