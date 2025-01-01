حالة الطقس في الأردن لـ4 أيام

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- Khaberni) خبرني - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس يومي الأربعاء والخميس سيكون مستقرًا وباردًا في معظم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، بينما سيكون لطيفًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وفي ساعات الليل، يتوقع أن يكون الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق، وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة واحتمالية تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
أما يومي الجمعة والسبت، فمن المتوقع حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا خلال النهار في معظم المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وفي ساعات الليل، سيكون الطقس باردًا جدًا يوم الجمعة، بينما يصبح باردًا بشكل عام يوم السبت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، واستمرار الرياح خفيفة السرعة.
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