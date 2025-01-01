اتفاقية خدمات جوية بين الأردن وتشاد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الأردنية وحكومة جمهورية تشاد بشأن الخدمات الجوية.
وجاءت الاتفاقية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الثلاثاء، لرغبة الطرفين بتشجيع نظام طيران دولي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق، وتشجيع العلاقات المتبادلة في مجال الطيران المدني وتسهيل توسع فرص الخدمات الجوية الدولية بينهما، بما يعزز التنافسية والتجارة وراحة المستهلكين والنماء الاقتصادي.
وتهدف الاتفاقية إلى جعل مؤسسات النقل الجوي قادرة على تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للمسافرين والعاملين في الشحن، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي الفردية على التطور وتطبيق أسعار مستجدة وتنافسية.
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