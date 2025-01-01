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اتفاقية خدمات جوية بين الأردن وتشاد

1/1/2025 5:18:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الأردنية وحكومة جمهورية تشاد بشأن الخدمات الجوية.

وجاءت الاتفاقية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الثلاثاء، لرغبة الطرفين بتشجيع نظام طيران دولي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق، وتشجيع العلاقات المتبادلة في مجال الطيران المدني وتسهيل توسع فرص الخدمات الجوية الدولية بينهما، بما يعزز التنافسية والتجارة وراحة المستهلكين والنماء الاقتصادي.

وتهدف الاتفاقية إلى جعل مؤسسات النقل الجوي قادرة على تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للمسافرين والعاملين في الشحن، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي الفردية على التطور وتطبيق أسعار مستجدة وتنافسية.

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