3.8 مليون مستخدم لـ سناب شات في الأردن خلال 2024

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- Khaberni) خبرني - تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر استخدامًا لتطبيق "سناب شات" في عام 2024، وفقًا لتقرير "worldpopulationreview"، فيما جاء الأردن في المركز السابع عربيًا بعدد مستخدمين بلغ 3.8 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن التطبيق يحظى بشعبية واسعة بين الشباب في المنطقة، مما يجعله من أكثر التطبيقات الاجتماعية تأثيرًا.
وتاليا أبرز الدول العربية في استخدام "سناب شات":
السعودية: 23.3 مليون مستخدم.
العراق: 15.9 مليون مستخدم.
مصر: 12.3 مليون مستخدم.
الأردن: 3.8 مليون مستخدم.
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