Wednesday, 01 January 2025 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3.8 مليون مستخدم لـ سناب شات في الأردن خلال 2024

1/1/2025 5:18:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر استخدامًا لتطبيق "سناب شات" في عام 2024، وفقًا لتقرير "worldpopulationreview"، فيما جاء الأردن في المركز السابع عربيًا بعدد مستخدمين بلغ 3.8 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أن التطبيق يحظى بشعبية واسعة بين الشباب في المنطقة، مما يجعله من أكثر التطبيقات الاجتماعية تأثيرًا.


وتاليا أبرز الدول العربية في استخدام "سناب شات":


السعودية: 23.3 مليون مستخدم.

العراق: 15.9 مليون مستخدم.

مصر: 12.3 مليون مستخدم.

الأردن: 3.8 مليون مستخدم.

MENAFN01012025000151011027ID1109046499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث