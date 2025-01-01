مجوهرات بأكثر من 13 مليون دولار سرقها لص من جار لسفيرة إسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - منذ أكثر من 3 أسابيع، وشرطة لندن منهمكة بما لم تخبر به وسائل الإعلام إلا منذ يومين فقط، وهو مطاردتها لشاب وصفته بأنه "لص منفرد" لتمكنه وحده من التسلق كما "سبايدرمان" إلى قصر مجاور بمنطقة Primrose Hill الراقية في شمال غرب العاصمة البريطانية لمنزل Tzipi Hotovely سفيرة إسرائيل في لندن، وبعد 19 دقيقة أمضاها يلملم ما خف وزنه وغلا ثمنه، خرج غانما مجوهرات قيمتها 10 ملايين و400 ألف إسترليني، تعادل أكثر من 13 مليون دولار، ثم اختفى له كل أثر.
ومع أن اللص الذي شن الغارة على القصر المكون من 21 غرفة، كان ملثماً، وفقا لما ورد في خبر موحد، قرأته "العربية.نت" في عدد من وسائل الاعلام البريطانية، منها موقع صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم الأربعاء، إلا أن الشرطة جمعت أدلة مما صوّرته كاميرات للمراقبة الداخلية، تشير إلى أن معدل عمره 30 عاما. أبيض البشرة، بطول 1.75 متر، وكان بسترة داكنة وسروالا واسعا وقبعة بيسبول رمادية.
أما ما سطا عليه "سبايدرمان" ووضعه في حقيبة على ظهره حين خرج من القصر المكون من 5 طوابق على مساحة 2000 متر مربع، فمعظمه عاطفي وفريد من نوعه وتصميمه، كخاتم ماس من محلاتGraff بلندن، عيار 10.73 قيراط، وخاتمين ماسيين ماركة De Beers على شكل فراشة، وآخر Hermes عيار 3.03 قيراط، وخاتم من الزبرجد، كما وقلادة ماركة Niloticus Lumiere إضافة لأقراط ياقوت وردي ماركة Katherine Wang على شكل فراشات، وساعات وأساور مرصعة، وحقائب نسائية قيمتها 15.000 استرليني، ومبلغ 150 ألف استرليني نقدا.
وهاجم اللص الذي كان مزودا بمسدس، القصر البالغ ثمنه 38 مليون إسترليني، بعد أن تسلق سلما إلى سطحه، وتسلل إلى داخله، بينما كانت صاحبته Shafira Huang تقضي عطلة مع زوجها الملياردير خارج بريطانيا، لذلك يعتقد المحققون أن السارق دخل عبر منزل مجاور، يخضع لتجديدات وخال من السكان، ومنه استخدم سلم بناء ليصل إلى السطح قبل التسلل إلى الداخل عبر نافذة كانت مفتوحة بالطابق الثاني، لأن المحققين حددوا بصمة قدمه في السطح، وقد تساعد البصمة على معرفة هويته.
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