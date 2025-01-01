مجوهرات بأكثر من 13 مليون دولار سرقها لص من جار لسفيرة إسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - منذ أكثر من 3 أسابيع، وشرطة لندن منهمكة بما لم تخبر به وسائل الإعلام إلا منذ يومين فقط، وهو مطاردتها لشاب وصفته بأنه "لص منفرد" لتمكنه وحده من التسلق كما "سبايدرمان" إلى قصر مجاور بمنطقة Primrose Hill الراقية في شمال غرب العاصمة البريطانية لمنزل Tzipi Hotovely سفيرة إسرائيل في لندن، وبعد 19 دقيقة أمضاها يلملم ما خف وزنه وغلا ثمنه، خرج غانما مجوهرات قيمتها 10 ملايين و400 ألف إسترليني، تعادل أكثر من 13 مليون دولار، ثم اختفى له كل أثر.





ومع أن اللص الذي شن الغارة على القصر المكون من 21 غرفة، كان ملثماً، وفقا لما ورد في خبر موحد، قرأته "العربية.نت" في عدد من وسائل الاعلام البريطانية، منها موقع صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم الأربعاء، إلا أن الشرطة جمعت أدلة مما صوّرته كاميرات للمراقبة الداخلية، تشير إلى أن معدل عمره 30 عاما. أبيض البشرة، بطول 1.75 متر، وكان بسترة داكنة وسروالا واسعا وقبعة بيسبول رمادية.





أما ما سطا عليه "سبايدرمان" ووضعه في حقيبة على ظهره حين خرج من القصر المكون من 5 طوابق على مساحة 2000 متر مربع، فمعظمه عاطفي وفريد من نوعه وتصميمه، كخاتم ماس من محلاتGraff بلندن، عيار 10.73 قيراط، وخاتمين ماسيين ماركة De Beers على شكل فراشة، وآخر Hermes عيار 3.03 قيراط، وخاتم من الزبرجد، كما وقلادة ماركة Niloticus Lumiere إضافة لأقراط ياقوت وردي ماركة Katherine Wang على شكل فراشات، وساعات وأساور مرصعة، وحقائب نسائية قيمتها 15.000 استرليني، ومبلغ 150 ألف استرليني نقدا.





وهاجم اللص الذي كان مزودا بمسدس، القصر البالغ ثمنه 38 مليون إسترليني، بعد أن تسلق سلما إلى سطحه، وتسلل إلى داخله، بينما كانت صاحبته Shafira Huang تقضي عطلة مع زوجها الملياردير خارج بريطانيا، لذلك يعتقد المحققون أن السارق دخل عبر منزل مجاور، يخضع لتجديدات وخال من السكان، ومنه استخدم سلم بناء ليصل إلى السطح قبل التسلل إلى الداخل عبر نافذة كانت مفتوحة بالطابق الثاني، لأن المحققين حددوا بصمة قدمه في السطح، وقد تساعد البصمة على معرفة هويته.