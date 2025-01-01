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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 22 سنتا ليبلغ 79ر75 دولار

1/1/2025 4:32:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا ليبلغ 79ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 01ر76 دولار في تداولات يوم أول من أمس الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا لتبلغ 64ر74 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا لتبلغ 72ر71 دولار. (النهاية)

ع ع م / ن و ف




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