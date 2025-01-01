سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 22 سنتا ليبلغ 79ر75 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا ليبلغ 79ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 01ر76 دولار في تداولات يوم أول من أمس الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا لتبلغ 64ر74 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا لتبلغ 72ر71 دولار. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
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