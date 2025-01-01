سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان - رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وأن يسود الأمن والسلام والاستقرار كافة ربوع البلد الشقيق.(النهاية) ا ف ح
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