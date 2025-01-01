سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده
التاريخ
1/1/2025 4:32:32 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان - رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.(النهاية) ا ف ح
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