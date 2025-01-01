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سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده

1/1/2025 4:32:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان - رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.(النهاية) ا ف ح

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