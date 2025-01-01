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سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده

1/1/2025 4:32:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.(النهاية) ا ف ح

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