سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده
التاريخ
1/1/2025 4:32:31 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.(النهاية) ا ف ح
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