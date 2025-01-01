سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده
التاريخ
1/1/2025 4:32:29 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز - رئيس جمهورية كوبا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.(النهاية) ا ف ح
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