سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز - رئيس جمهورية كوبا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوبا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.(النهاية) ا ف ح
MENAFN01012025000071011013ID1109046377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.