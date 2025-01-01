سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده
التاريخ
1/1/2025 4:32:27 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز - رئيس جمهورية كوبا الصديقة بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.(النهاية) ا ف ح
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