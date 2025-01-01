Wednesday, 01 January 2025 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صورة اليوم

1/1/2025 4:32:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجماهير العُمانية ترفع لافتة شكر للكويت على كرم الضيافة خلال مباراة نصف نهائي بطولة (خليجي زين 26) حيث تأهل المنتخب العُماني إلى المباراة النهائية في مواجهة مرتقبة مع نظيره البحريني




MENAFN01012025000071011013ID1109046375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث