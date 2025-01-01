صورة اليوم

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التاريخ
1/1/2025 4:32:26 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجماهير العُمانية ترفع لافتة شكر للكويت على كرم الضيافة خلال مباراة
نصف نهائي بطولة (خليجي زين 26) حيث تأهل المنتخب العُماني إلى المباراة النهائية في مواجهة مرتقبة مع نظيره البحريني
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