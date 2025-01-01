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الزراعة الحضرية.. هل ترفد الأمن الغذائي؟

1/1/2025 4:30:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– يفرض الواقع البيئي الذي تشهده المملكة نتيجة موجات الجفاف المتكررة الاعتماد على نهج جديد لتحسينه، وتعزيز سبل عيش الأسر الضعيفة والأكثر هشاشة لانعكاساته السلبية، وبالاعتماد على نقل المعرفة بين مختلف الفئات في المجتمع.
وهذا النهج يستند بالدرجة الأولى على إنشاء غابة مياواكي الحضرية في منطقة الجبيهة، وبمساحة 1000 م2، عبر زراعة 3600 شتلة نباتات محلية أصيلة، تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء وخفض الحرارة.
ويأتي إنشاء الغابة ضمن مشروع ينفذانه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمانة عمان الكبرى، بتمويل من الحكومة اليابانية، كأحد السبل لمساعدة المملكة على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة، وأبرزها العجز الشديد في المياه وأنماط الهطول غير المنتظمة.
وأكد المُنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي سامي طربية لـ"الغد"، على أن "التعاون مع الأمانة جاء باعتبارها موطناً لنحو 40 % من سكان الأردن، لذلك كان جل التدخلات التي نفذت تتعلق بمشروع الزراعة الحضرية لدعم الأمن الغذائي، وتقليل تكاليف النقل، وتوفير مصادر غذائية للمجتمعات الأكثر تأثرا".
وبين أن "المشروع يتضمن خمس مبادرات جرى العمل على تنفيذها إلى جانب انشاء الغابة، من بينها افتتاح مشاتل الأشجار المثمرة في كل من ماركا وعمان".
وتدعم هذه المشاتل بحد قوله "مشاتل القادسية الزراعية الحضرية في عمان، وبالاعتماد على أنظمة الري والتدفئة والتبريد المتقدمة لإنتاج أشتال الأشجار المثمرة والخضراوات، ما يعزز الأمن الغذائي ومرونة المناخ عبر التدريب والبحث".
ويهدف مشروع الزراعة الحضرية المستدامة، لإحياء الزراعة الحضرية في العاصمة عمان لتعزيز مرونة نظام الغذاء أمام الصدمات غير المتوقعة، بينما يحقق فوائد بيئية على المستوى الوطني والعالمي عبر مساهمته بتنفيذ وتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، وفق طربية.
وأضاف أن "الحكومة اعترفت بقطاع الزراعة كجزء حيوي من إستراتيجيتها للتعافي الأخضر، مع إعطاء الأولوية للزراعة الحضرية لدورها في استدامة نظم الغذاء واحتجاز الكربون".
وشدد على أن "المشروع يتماشى مع المساهمات المحددة وطنيا و"وعد المناخ" التابع للبرنامج الإنمائي لتعزيز المرونة، وتقليل مخاطر الكوارث، والتكيف مع المناخ للمجتمعات الضعيفة".
وتلك الخطوة تسعى "لتحسين الأمن الغذائي، وإيجاد الوظائف الخضراء، وتعزيز سبل العيش المستدامة عبر عمان، كما ويسهم المشروع بشكل مباشر بتنفيذ عدة أهداف للتنمية المستدامة".
ولفت إلى أن "مدينة عمان توفر العديد من المساحات الخالية في مناطقها المبنية والضواحي الحضرية، مما يشكل فرصة كبيرة لإحياء الزراعة الحضرية، بحيث يوفر المشروع حلولا مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان سبل عيش مستدامة".
وأشار إلى أن "الأردن ونتيجة العجز السنوي في المياه، الذي تفاقم جراء تدفق اللاجئين، أدى لنقص بنسبة 20 % في المياه، ما زاد من تكرار وشدة الجفاف في مختلف المناطق".
وبين أن "تقييم تعرض الأردن للجفاف لعام 2017-2018 أظهر أن 2.5 مليون شخص في شمال الأردن يعانون من قابلية عالية للتأثر بالجفاف، مما يزيد من الهجرة من المناطق الريفية للمدن الكبرى مثل عمان".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه بل إن "الأمن الغذائي تأثر جراء القيود المفروضة بكوفيد 19 والتضخم، والنزاعات الدولية، مما أثر على تكلفة السلع الأساسية، والوصول الى الطعام، وخصوصا في الأسر الضعيفة".

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