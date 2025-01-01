الزراعة الحضرية.. هل ترفد الأمن الغذائي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان– يفرض الواقع البيئي الذي تشهده المملكة نتيجة موجات الجفاف المتكررة الاعتماد على نهج جديد لتحسينه، وتعزيز سبل عيش الأسر الضعيفة والأكثر هشاشة لانعكاساته السلبية، وبالاعتماد على نقل
المعرفة بين مختلف الفئات في المجتمع.
وهذا النهج يستند بالدرجة الأولى على إنشاء غابة مياواكي الحضرية في منطقة الجبيهة، وبمساحة 1000 م2، عبر زراعة 3600 شتلة نباتات محلية أصيلة، تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء وخفض الحرارة.
ويأتي إنشاء الغابة ضمن مشروع ينفذانه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمانة عمان الكبرى، بتمويل من الحكومة اليابانية، كأحد السبل لمساعدة المملكة على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة، وأبرزها العجز الشديد في المياه وأنماط الهطول غير المنتظمة.
وأكد المُنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي سامي طربية لـ"الغد"، على أن "التعاون مع الأمانة جاء باعتبارها موطناً لنحو 40 % من سكان الأردن، لذلك كان جل التدخلات التي نفذت تتعلق بمشروع الزراعة الحضرية لدعم الأمن الغذائي، وتقليل تكاليف النقل، وتوفير مصادر غذائية للمجتمعات الأكثر تأثرا".
وبين أن "المشروع يتضمن خمس مبادرات جرى العمل على تنفيذها إلى جانب انشاء الغابة، من بينها افتتاح مشاتل الأشجار المثمرة في كل من ماركا وعمان".
وتدعم هذه المشاتل بحد قوله "مشاتل القادسية الزراعية الحضرية في عمان، وبالاعتماد على أنظمة الري والتدفئة والتبريد المتقدمة لإنتاج أشتال الأشجار المثمرة والخضراوات، ما يعزز الأمن الغذائي ومرونة المناخ عبر التدريب والبحث".
ويهدف مشروع الزراعة الحضرية المستدامة، لإحياء الزراعة الحضرية في العاصمة عمان لتعزيز مرونة نظام الغذاء أمام الصدمات غير المتوقعة، بينما يحقق فوائد بيئية على المستوى الوطني والعالمي عبر مساهمته بتنفيذ وتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، وفق طربية.
وأضاف أن "الحكومة اعترفت بقطاع الزراعة كجزء حيوي من إستراتيجيتها للتعافي الأخضر، مع إعطاء الأولوية للزراعة الحضرية لدورها في استدامة نظم الغذاء واحتجاز الكربون".
وشدد على أن "المشروع يتماشى مع المساهمات المحددة وطنيا و"وعد المناخ" التابع للبرنامج الإنمائي لتعزيز المرونة، وتقليل مخاطر الكوارث، والتكيف مع المناخ للمجتمعات الضعيفة".
وتلك الخطوة تسعى "لتحسين الأمن الغذائي، وإيجاد الوظائف الخضراء، وتعزيز سبل العيش المستدامة عبر عمان، كما ويسهم المشروع بشكل مباشر بتنفيذ عدة أهداف للتنمية المستدامة".
ولفت إلى أن "مدينة عمان توفر العديد من المساحات الخالية في مناطقها المبنية والضواحي الحضرية، مما يشكل فرصة كبيرة لإحياء الزراعة الحضرية، بحيث يوفر المشروع حلولا مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان سبل عيش مستدامة".
وأشار إلى أن "الأردن ونتيجة العجز السنوي في المياه، الذي تفاقم جراء تدفق اللاجئين، أدى لنقص بنسبة 20 % في المياه، ما زاد من تكرار وشدة الجفاف في مختلف المناطق".
وبين أن "تقييم تعرض الأردن للجفاف لعام 2017-2018 أظهر أن 2.5 مليون شخص في شمال الأردن يعانون من قابلية عالية للتأثر بالجفاف، مما يزيد من الهجرة من المناطق الريفية للمدن الكبرى مثل عمان".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه بل إن "الأمن الغذائي تأثر جراء القيود المفروضة بكوفيد 19 والتضخم، والنزاعات الدولية، مما أثر على تكلفة السلع الأساسية، والوصول الى الطعام، وخصوصا في الأسر الضعيفة".
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