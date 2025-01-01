أجواء ضبابية وباردة في معظم المناطق اليوم

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.



وتسجل درجات الحرارة الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في معظم المناطق، بينما تكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 10 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 0، وفي مرتفعات الشراة 9 - 1، وفي مناطق البادية 16 - 2، وفي مناطق السهول 12 - 3، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 12، وفي البحر الميت 21 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجة مئوية.-(بترا)