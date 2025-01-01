أجواء ضبابية وباردة في معظم المناطق اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
وتسجل درجات الحرارة الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في معظم المناطق، بينما تكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 10 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 0، وفي مرتفعات الشراة 9 - 1، وفي مناطق البادية 16 - 2، وفي مناطق السهول 12 - 3، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 12، وفي البحر الميت 21 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجة مئوية.-(بترا)
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