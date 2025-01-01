تحقيق لهآرتس: قائد فرقة نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهر تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن
"قائد الفرقة 252 يهودا فاخ نفذ عمليات بغزة من
تلقاء نفسه وسمح لأشقائه بتشكيل قوة لهدم المباني".
وبحسب الصحيفة، فإن "الفرقة التي شكلها
شقيق قائد الفرقة 252 كان هدفها تخريب غزة وهدم أكبر قدر من مبانيها".
وكشف التحقيق عن أن "يهودا فاخ كان يهدف
إلى تدمير ما يستطيع من البنايات بغزة واستعان بمقربين منه من خارج الجيش".
وقال ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "فاخ
كان يخبرنا أنه يهدف إلى إبعاد 250 ألف فلسطيني من منازلهم بشمال قطاع غزة بالقوة"،
كما "أخبرنا أن الفلسطينيين يتعلمون الدروس فقط من خلال خسارتهم للأرض".
وأضافوا أن "فاخ سمح لأحد أشقائه بتشكيل
قوة خاصة من جنود ومواطنين يشبهون مستوطني فتية التلال للعمل في غزة".
وأشار التحقيق إلى أن "فاخ استعان بأشقائه
ومنحهم معاملة خاصة وسمح لهم بدخول محور نتساريم دون سؤال أو تسجيل أسماء".
وذكرت الصحيفة أن "القوة التي شكلها شقيق
قائد الفرقة 252 كانت تهدم مباني ولم تكن معروفة داخل الجيش"، كما أن "ضابط هندسة حاول السؤال عن الفرقة أثناء هدمها منازل فقيل له إن عليه
ألا يحدث ضجيجا كثيرا".
وأضافت أن "عناصر فرقة باخ كانوا متدينين
ومسمومين للغاية، ويشعرون بأنهم في مهمة جنونية ومشرفة".
ولفتت إلى أن "فرقة باخ نفذت عمليات هدم
واسعة في محور نتساريم في آب/ أغسطس الماضي من
منطلقات ذاتية"، وأن "يهودا فاخ كان يأمر بتخريب وهدم
المباني في نتساريم حتى تلك التي لا أفضلية عملياتية لها".
وقال جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن
"عناصر فرقة باخ أخبرونا أن هدفهم هدم 60 مبنى في غزة يوميا كي لا يعود إليها
أحد".
كما كشف التحقيق عن أن "يهودا فاخ كان
يتحدث عن تهجير كل سكان شمال غزة إلى الجنوب، وسعى إلى تنفيذ خطة الجنرالات وحده"، وكذلك "بحث عن صورة لنفسه، وقال إن نصر الفرقة
سيتحقق عندما تكمل مهمتها بإخلاء شمال غزة من سكانه". (الجزيرة نت)
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