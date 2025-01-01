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تحقيق لهآرتس: قائد فرقة نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه

1/1/2025 4:30:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهر تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "قائد الفرقة 252 يهودا فاخ نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وسمح لأشقائه بتشكيل قوة لهدم المباني".
وبحسب الصحيفة، فإن "الفرقة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كان هدفها تخريب غزة وهدم أكبر قدر من مبانيها".

وكشف التحقيق عن أن "يهودا فاخ كان يهدف إلى تدمير ما يستطيع من البنايات بغزة واستعان بمقربين منه من خارج الجيش".

وقال ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "فاخ كان يخبرنا أنه يهدف إلى إبعاد 250 ألف فلسطيني من منازلهم بشمال قطاع غزة بالقوة"، كما "أخبرنا أن الفلسطينيين يتعلمون الدروس فقط من خلال خسارتهم للأرض".

وأضافوا أن "فاخ سمح لأحد أشقائه بتشكيل قوة خاصة من جنود ومواطنين يشبهون مستوطني فتية التلال للعمل في غزة".

وأشار التحقيق إلى أن "فاخ استعان بأشقائه ومنحهم معاملة خاصة وسمح لهم بدخول محور نتساريم دون سؤال أو تسجيل أسماء".

وذكرت الصحيفة أن "القوة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كانت تهدم مباني ولم تكن معروفة داخل الجيش"، كما أن "ضابط هندسة حاول السؤال عن الفرقة أثناء هدمها منازل فقيل له إن عليه ألا يحدث ضجيجا كثيرا".

وأضافت أن "عناصر فرقة باخ كانوا متدينين ومسمومين للغاية، ويشعرون بأنهم في مهمة جنونية ومشرفة".

ولفتت إلى أن "فرقة باخ نفذت عمليات هدم واسعة في محور نتساريم في آب/ أغسطس الماضي من منطلقات ذاتية"، وأن "يهودا فاخ كان يأمر بتخريب وهدم المباني في نتساريم حتى تلك التي لا أفضلية عملياتية لها".

وقال جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "عناصر فرقة باخ أخبرونا أن هدفهم هدم 60 مبنى في غزة يوميا كي لا يعود إليها أحد".

كما كشف التحقيق عن أن "يهودا فاخ كان يتحدث عن تهجير كل سكان شمال غزة إلى الجنوب، وسعى إلى تنفيذ خطة الجنرالات وحده"، وكذلك "بحث عن صورة لنفسه، وقال إن نصر الفرقة سيتحقق عندما تكمل مهمتها بإخلاء شمال غزة من سكانه". (الجزيرة نت)

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