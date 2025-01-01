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10 شهداء غالبيتهم أطفال بقصف الاحتلال مخيم البريج وبلدة جباليا

1/1/2025 1:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وبلدة جباليا وسط وشمال قطاع غزة.
وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد 8 فلسطينيين أغلبهم أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة، كما استشهد فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.
ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.
وأطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفا









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