10 شهداء غالبيتهم أطفال بقصف الاحتلال مخيم البريج وبلدة جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر استهداف طيران
الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وبلدة جباليا وسط وشمال قطاع غزة.
وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد 8 فلسطينيين أغلبهم أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف
طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة، كما استشهد فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.
ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.
وأطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفا
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