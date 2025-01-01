الجيش يحبط عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء يوم أمس الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، عدة محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة، محملة بواسطة طائرات مسيرة (درون).



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت خمس محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية"، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني الأردني.