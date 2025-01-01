ضباب كثيف في أول يوم من السنة الجديدة بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير آخر التحديثات الصادرة عن صور الأقمار الاصطناعية إلى تشكل الضباب صباح اليوم الباكر في السهول الشرقية، بما في ذلك منطقة مطار الملكة علياء الدولي وأجزاء من الطريق الصحراوي ومنطقة مطار عمان المدني وأجزاء عدة من البادية.

ويكون الضباب كثيفًا في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير. لذلك، يُنصح السائقون بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من الأودية.

ويتوقع أن يبدأ الضباب بالتلاشي تدريجياً خلال الساعات القادمة مع شروق أشعة الشمس وارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، وينصح السائقين بأخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات التي تشهد تشكلاً للضباب.