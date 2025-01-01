ضباب كثيف في أول يوم من السنة الجديدة بالأردن

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- Khaberni) خبرني - تشير آخر التحديثات الصادرة عن صور الأقمار الاصطناعية إلى تشكل الضباب صباح اليوم الباكر في السهول الشرقية، بما في ذلك منطقة مطار الملكة علياء الدولي وأجزاء من الطريق الصحراوي ومنطقة مطار عمان المدني وأجزاء عدة من البادية.
ويكون الضباب كثيفًا في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير. لذلك، يُنصح السائقون بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من الأودية.
ويتوقع أن يبدأ الضباب بالتلاشي تدريجياً خلال الساعات القادمة مع شروق أشعة الشمس وارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، وينصح السائقين بأخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات التي تشهد تشكلاً للضباب.
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