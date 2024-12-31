(خليجي زين 26).. البحرين تتغلب على الكويت (1-0) وتتأهل إلى نهائي البطولة بمواجهة عمان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- تغلب منتخب
البحرين لكرة القدم
اليوم الثلاثاء على نظيره الكويتي بنتيجة (1-0) ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) ليتأهل إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل في مواجهة منتخب عمان الذي تغلب على السعودية (2-1).
بدأ منتخب الكويت الوطني المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي بقوة من خلال شن هجمات على المرمى البحريني محاولا التسجيل مبكرا من دون جدوى ليسيطر منتخب البحرين على مجريات المباراة بعد الربع ساعة الأولى منها وحتى نهاية شوطها الأول.
ومع بداية الشوط الثاني قرر حكم المباراة طرد لاعب
منتخب البحرين مهدي عبدالجبار في الدقيقة الـ52 ليكمل فريقه المباراة بنقص عددي لم يستغله منتخب الكويت للخروج بنتيجة إيجابية رغم الفرص التي سنحت له.
ولم يمنع قرار الطرد منتخب البحرين من تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب محمد مرهون في الدقيقة الـ76 ليحافظ عليه بروح قتالية تمتع بها لاعبوه وسط محاولات من المنتخب الكويتي لتسجيل هدف التعادل. (النهاية)
س ع د
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