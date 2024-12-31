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(خليجي زين 26).. البحرين تتغلب على الكويت (1-0) وتتأهل إلى نهائي البطولة بمواجهة عمان

12/31/2024 11:35:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- تغلب منتخب البحرين لكرة القدم اليوم الثلاثاء على نظيره الكويتي بنتيجة (1-0) ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) ليتأهل إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل في مواجهة منتخب عمان الذي تغلب على السعودية (2-1).
بدأ منتخب الكويت الوطني المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي بقوة من خلال شن هجمات على المرمى البحريني محاولا التسجيل مبكرا من دون جدوى ليسيطر منتخب البحرين على مجريات المباراة بعد الربع ساعة الأولى منها وحتى نهاية شوطها الأول.
ومع بداية الشوط الثاني قرر حكم المباراة طرد لاعب منتخب البحرين مهدي عبدالجبار في الدقيقة الـ52 ليكمل فريقه المباراة بنقص عددي لم يستغله منتخب الكويت للخروج بنتيجة إيجابية رغم الفرص التي سنحت له.
ولم يمنع قرار الطرد منتخب البحرين من تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب محمد مرهون في الدقيقة الـ76 ليحافظ عليه بروح قتالية تمتع بها لاعبوه وسط محاولات من المنتخب الكويتي لتسجيل هدف التعادل. (النهاية)

س ع د


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