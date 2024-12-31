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فرحة بحرينية في استاد جابر الأحمد الدولي بالتأهل إلى نهائي (خليجي زين 26) لكرة القدم

12/31/2024 11:35:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- عانق منتخب البحرين حلمه وحلم جماهيره بعد أن أخذهم إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عقب فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (1 -0) في مباراة حضرها أكثر من 60 ألف مشجع في استاد جابر الأحمد الدولي.
واجتاحت أجواء من الفرح والفخر مدرجات جماهير البحرين مساء اليوم الثلاثاء إذ ارتفعت أعلام البحرين عاليا وسط أصوات الهتافات المفعمة بالحماس للنهائي المقرر يوم السبت المقبل في مواجهة منتخب عمان.
واحتفل اللاعبون في وسط الملعب وهم يحيون جماهيرهم الحاضرة من البحرين لمؤازرتهم. (النهاية)

ش ه د


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