فرحة بحرينية في استاد جابر الأحمد الدولي بالتأهل إلى نهائي (خليجي زين 26) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- عانق منتخب
البحرين حلمه وحلم جماهيره بعد أن أخذهم إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) عقب فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (1 -0) في مباراة
حضرها أكثر من 60 ألف مشجع في استاد جابر الأحمد الدولي.
واجتاحت أجواء من الفرح والفخر مدرجات جماهير البحرين مساء اليوم الثلاثاء إذ ارتفعت أعلام البحرين عاليا وسط أصوات الهتافات المفعمة بالحماس للنهائي المقرر يوم السبت المقبل في مواجهة منتخب عمان.
واحتفل اللاعبون في وسط الملعب وهم يحيون جماهيرهم الحاضرة من البحرين لمؤازرتهم. (النهاية)
ش ه د
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