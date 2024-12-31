القيادة المركزية الامريكية تعلن تنفيذ ضربات عدة ضد اهداف تابعة للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 31 – 12 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الأمركية (سنتكوم) اليوم الثلاثاء انها نفذت ضربات عدة ضد أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صحفتها بموقع (اكس) ان قواتها نفذت "ضربات دقيقة يومي 30 و 31 ديسمبر الجاري ضد أهداف للحوثيين في صنعاء ومواقع ساحلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
واضاف البيان ان الضربات التي نفذتها سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة تضم صواريخ
وطائرات بدون طيار.
واوضح ان تلك المرافق استخدمت في عمليات الحوثيين لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
واضاف ان قوات (سنتكوم) دمرت كذلك موقع رادار ساحلي للحوثيين وسبعة صواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه في منطقة البحر الأحمر.
واشار الى انه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد أو المعدات الأمريكية خلال هذه الاستهدافات.
واكد البيان ان هذه الضربات تأتي في إطار جهود القيادة المركزية الأمريكية لتقليص قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة. (النهاية)
أ م م / ف ا س
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