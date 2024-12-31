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القيادة المركزية الامريكية تعلن تنفيذ ضربات عدة ضد اهداف تابعة للحوثيين في اليمن

12/31/2024 11:35:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 31 – 12 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الأمركية (سنتكوم) اليوم الثلاثاء انها نفذت ضربات عدة ضد أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صحفتها بموقع (اكس) ان قواتها نفذت "ضربات دقيقة يومي 30 و 31 ديسمبر الجاري ضد أهداف للحوثيين في صنعاء ومواقع ساحلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
واضاف البيان ان الضربات التي نفذتها سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة تضم صواريخ وطائرات بدون طيار.
واوضح ان تلك المرافق استخدمت في عمليات الحوثيين لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
واضاف ان قوات (سنتكوم) دمرت كذلك موقع رادار ساحلي للحوثيين وسبعة صواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه في منطقة البحر الأحمر.
واشار الى انه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد أو المعدات الأمريكية خلال هذه الاستهدافات.
واكد البيان ان هذه الضربات تأتي في إطار جهود القيادة المركزية الأمريكية لتقليص قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة. (النهاية)

أ م م / ف ا س



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