(خليجي زين 26).. مدرب منتخب البحرين يعرب عن سعادته بالتأهل إلى النهائي ويشيد بمساندة الجماهير البحرينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- أعرب الكرواتي دراغان تالايتش مدرب منتخب
البحرين لكرة القدم
عن سعادته بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) مشيدا بالدعم الكبير الذي أبدته الجماهير البحرينية لمنتخبها وقدومها إلى دولة الكويت لمؤازرته.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أعقب المواجهة التي جمعت منتخب الكويت ونظيره البحريني في نصف نهائي البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي وانتهت بفوز البحرين (1-0).
وبارك تالايتش للاعبيه ولمملكة البحرين التأهل إلى المباراة النهائية مشيدا بـ"الأداء المتميز والتطور اللافت" لمنتخب الكويت في منافسات البطولة المستمرة حتى السبت المقبل.
وردا على سؤال من وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن أداء فريقه بعد حالة الطرد التي تعرض لها في وقت مبكر من الشوط الثاني للمباراة قال تالايتش إن لاعبيه طبقوا تعليماته بدقة للتعامل مع حالة الطرد مما حال دون تعرض الفريق لخطورة كبيرة على مرماه.
من جانبه عزا الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم الخسارة في نصف النهائي إلى "الغيابات المؤثرة" لعدد من اللاعبين الأساسيين الأمر الذي أجبره على إجراء تبديلات ضرورية في التشكيل "وهو أمر متوقع في مثل هذه البطولة المجمعة" مهنئا منتخب البحرين على التأهل إلى النهائي.
وأضاف بيتزي أن هذه البطولة أسهمت في بروز العديد من الوجوه الشابة التي ستشكل إضافة للفريق في الاستحقاقات المقبلة علاوة على اكتساب اللاعبين خبرات مهمة نظرا لقوة المباريات.
وتغلب منتخب عمان لكرة القدم في وقت سابق اليوم على نظيره السعودي بنتيجة (2 - 1) ضمن نصف النهائي ليتواجه بذلك مع البحرين في النهائي المقرر السبت المقبل. (النهاية)
ف ش ا
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