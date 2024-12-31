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(خليجي زين 26).. مدرب منتخب البحرين يعرب عن سعادته بالتأهل إلى النهائي ويشيد بمساندة الجماهير البحرينية

12/31/2024 11:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- أعرب الكرواتي دراغان تالايتش مدرب منتخب البحرين لكرة القدم عن سعادته بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) مشيدا بالدعم الكبير الذي أبدته الجماهير البحرينية لمنتخبها وقدومها إلى دولة الكويت لمؤازرته.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أعقب المواجهة التي جمعت منتخب الكويت ونظيره البحريني في نصف نهائي البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي وانتهت بفوز البحرين (1-0).
وبارك تالايتش للاعبيه ولمملكة البحرين التأهل إلى المباراة النهائية مشيدا بـ"الأداء المتميز والتطور اللافت" لمنتخب الكويت في منافسات البطولة المستمرة حتى السبت المقبل.
وردا على سؤال من وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن أداء فريقه بعد حالة الطرد التي تعرض لها في وقت مبكر من الشوط الثاني للمباراة قال تالايتش إن لاعبيه طبقوا تعليماته بدقة للتعامل مع حالة الطرد مما حال دون تعرض الفريق لخطورة كبيرة على مرماه.
من جانبه عزا الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم الخسارة في نصف النهائي إلى "الغيابات المؤثرة" لعدد من اللاعبين الأساسيين الأمر الذي أجبره على إجراء تبديلات ضرورية في التشكيل "وهو أمر متوقع في مثل هذه البطولة المجمعة" مهنئا منتخب البحرين على التأهل إلى النهائي.
وأضاف بيتزي أن هذه البطولة أسهمت في بروز العديد من الوجوه الشابة التي ستشكل إضافة للفريق في الاستحقاقات المقبلة علاوة على اكتساب اللاعبين خبرات مهمة نظرا لقوة المباريات.
وتغلب منتخب عمان لكرة القدم في وقت سابق اليوم على نظيره السعودي بنتيجة (2 - 1) ضمن نصف النهائي ليتواجه بذلك مع البحرين في النهائي المقرر السبت المقبل. (النهاية)

ف ش ا


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