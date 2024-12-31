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الجزائر ترأس مجلس الأمن الدولي اعتبارا من الغد

12/31/2024 11:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء أنها ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير اعتبارا من يوم غد الأربعاء وتعهدت بتوظيف هذه المسؤولية لمواصلة إيصال صوت الدول العربية والافريقية والدفاع عن القضايا العادلة.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أنه "بعد مرور عام على انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن ستمنح الأولوية خلال رئاستها لقضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينة ومكافحة الإرهاب في إفريقيا".
وأشار البيان إلى أن "الجزائر تعتزم تنظيم مناقشة فصلية مفتوحة على المستوى الوزاري حول (الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية)".
وأكدت الجزائر "أن المجلس أظهر عجزا عن ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا".
وبحسب البيان فإن "هذه الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين بقيت منقسمة بالرغم من جهود أعضائها المنتخبين ومنها الجزائر لإعادتها إلى مسار الحوار وضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه الإبادة المستمرة في غزة".
وأضاف أن الجزائر من خلال ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع كثفت جهودها لاستصدار قرار يطالب بإيقاف إطلاق النار في غزة وهو القرار الذي نجحت في اعتماده في مارس 2024 رغم الاعتراض الامريكي (فيتو) الذي أفشل عدة مشاريع قرارات سابقة.
وفي إطار جهودها أعادت الجزائر " طرح قضية منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة تعزيزا لحل الدولتين الذي تدعمه الشرعية الدولية لإحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط".
وقال البيان إن جدول أعمال مجلس الأمن لشهر يناير المقبل برئاسة الجزائر سيتضمن اجتماعات حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا بالإضافة إلى اجتماع آخر بشأن اليمن فضلا عن تنظيم اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في افريقيا.
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد قال في مؤتمر صحفي أمس أن هذا الاجتماع "سيخصص لمناقشة توسع النشاطات الإرهابية في إفريقيا والتهديدات التي تشكلها على أمن واستقرار الدول الإفريقية". (النهاية)

م ر / ح م ف



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