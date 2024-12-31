رئيس الوزراء الباكستاني يطلق خطة خمسية للنهوض الاقتصادي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 31 - 12 (كونا)-- أطلق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء ما يسمى خطة "أوران باكستان" الخمسية للتحول الاقتصادي الوطني للبلاد.
وقال شريف في كلمته خلال حفل الإطلاق في إسلام آباد إن هذه الخطة تهدف إلى توجيه البلاد نحو النمو المستدام من استقرار الاقتصاد الكلي.
وشدد على ضرورة خفض تكلفة المدخلات مثل الكهرباء والغاز لضمان النمو المستدام.
وأكد أنه ينبغي جعل الصناعة المحلية أكثر توافقا لتوفير النقد الأجنبي وتوسيع الصادرات مضيفا أن النمو الذي تقوده الصادرات هو الخيار الوحيد لجعل باكستان اقتصادا أقوى.
وقال شريف إن الحكومة حددت هدفا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار سنويا وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمار المحلي أيضا.
وشدد على أن الخصخصة والاستعانة بمصادر خارجية أمر حيوي لإنقاذ الخسائر الفادحة موضحا ان الحوار السياسي يعد ضرورة قصوى.
وبهذه المناسبة قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن خطة التحول الاقتصادي الوطني تهدف إلى تحقيق معدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 بالمئة بحلول عام 2028 وتوفير مليون وظيفة سنويا واستثمارات خاصة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي سنويا.
وقال إن هذه الخطة تصاحبها آلية تنفيذية شاملة للوصول إلى هدف التصدير البالغ 60 مليار دولار بحلول العام المالي 2028.(النهاية)
س ب ك / م م ج
MENAFN31122024000071011013ID1109046029
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