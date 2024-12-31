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رئيس الوزراء الباكستاني يطلق خطة خمسية للنهوض الاقتصادي

12/31/2024 11:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 31 - 12 (كونا)-- أطلق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء ما يسمى خطة "أوران باكستان" الخمسية للتحول الاقتصادي الوطني للبلاد.
وقال شريف في كلمته خلال حفل الإطلاق في إسلام آباد إن هذه الخطة تهدف إلى توجيه البلاد نحو النمو المستدام من استقرار الاقتصاد الكلي.
وشدد على ضرورة خفض تكلفة المدخلات مثل الكهرباء والغاز لضمان النمو المستدام.
وأكد أنه ينبغي جعل الصناعة المحلية أكثر توافقا لتوفير النقد الأجنبي وتوسيع الصادرات مضيفا أن النمو الذي تقوده الصادرات هو الخيار الوحيد لجعل باكستان اقتصادا أقوى.
وقال شريف إن الحكومة حددت هدفا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار سنويا وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمار المحلي أيضا.
وشدد على أن الخصخصة والاستعانة بمصادر خارجية أمر حيوي لإنقاذ الخسائر الفادحة موضحا ان الحوار السياسي يعد ضرورة قصوى.
وبهذه المناسبة قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن خطة التحول الاقتصادي الوطني تهدف إلى تحقيق معدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 بالمئة بحلول عام 2028 وتوفير مليون وظيفة سنويا واستثمارات خاصة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي سنويا.
وقال إن هذه الخطة تصاحبها آلية تنفيذية شاملة للوصول إلى هدف التصدير البالغ 60 مليار دولار بحلول العام المالي 2028.(النهاية)

س ب ك / م م ج






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