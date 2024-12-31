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وزير الخارجية المصري: نأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية

12/31/2024 11:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء إن بلاده تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.
وأوضح المتحدث أن عبد العاطي أشار خلال الاتصال إلى أهمية أن تتم عملية الانتقال السياسي عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة.
وأكد عبد العاطي وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وشدد على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية بحيث تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي وان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
ونوه في هذا الصدد بضرورة إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها. (النهاية)

ا س م / م م ج




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