موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتبادل برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.
الكويت - مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء.
الرياض - مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
بيروت - قيادة الجيش اللبناني تعلن تمركز وحدات الجيش حول بلدة (شمع) جنوبي لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة.
الكويت - منتخب البحرين لكرة القدم يتغلب على نظيره الكويتي بنتيجة (1-0) ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) ليتأهل إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل في مواجهة منتخب عمان الذي تغلب على السعودية (2-1). (النهاية)
م م ج
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