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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/31/2024 11:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتبادل برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.
الكويت - مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء.
الرياض - مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
بيروت - قيادة الجيش اللبناني تعلن تمركز وحدات الجيش حول بلدة (شمع) جنوبي لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة.
الكويت - منتخب البحرين لكرة القدم يتغلب على نظيره الكويتي بنتيجة (1-0) ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) ليتأهل إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل في مواجهة منتخب عمان الذي تغلب على السعودية (2-1). (النهاية)

م م ج




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