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7 ((سنوات))

12/31/2024 7:15:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬نجم‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الـ‭ ‬40‭ ‬إنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭ ‬إضافيين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬رغم‭ ‬إقراره‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يعتزل‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬بعد‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬لليكرز،‭ ‬قال‭ ‬ليبرون‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬الميدالية‭ ‬الاولمبية‭ ‬الذهبية‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬إنه‭ ‬يخطط‭ ‬لإنهاء‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬ليكرز،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬العودة‭ ‬بعد‭ ‬ترك‭ ‬الدوري‭.‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬العنصر‭ ‬الحاسم‭ ‬حول‭ ‬موعد‭ ‬اعتزاله،‭ ‬صرّح‭ ‬جيمس‭ ‬أنّ‭ ‬نقص‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سببه‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬ذلك‭ ‬حقًا،‭ ‬فربما‭ ‬أستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬ذلك،‭ ‬لكنني‭ ‬لن‭ ‬أفعل‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬جيمس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بميداليته‭ ‬الأولمبية‭ ‬الذهبية‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬مدججا‭ ‬بنجوم‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬وكيفن‭ ‬دورانت‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأقوى‭ ‬بالعالم،‭ ‬أمسى‭ ‬زميلا‭ ‬لنجله‭ ‬بروني‭ ‬في‭ ‬ليكرز‭.‬

وجزم‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬قرار‭ ‬اعتزاله‭ ‬لن‭ ‬يليه‭ ‬أي‭ ‬عودة‭ ‬الى‭ ‬الدوري،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬جوردان‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاعتزال‭ ‬للالتحاق‭ ‬بواشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬عقب‭ ‬مسيرة‭ ‬مظفرة‭ ‬مع‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لا،‭ ‬لا،‭ ‬لا،‭ ‬لا،‭ ‬لا‭. ‬ولكنني‭ ‬سأفتقد‭ ‬ذلك‭ ‬بالتأكيد،‭ ‬لكن‭ ‬لا،‭ ‬لن‭ ‬اعتزل‭ ‬ثم‭ ‬أعود‮»‬‭.‬

يبلغ‭ ‬معدل‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬عامة‭ ‬27‭.‬1‭ ‬نقطة‭ ‬و7‭.‬4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و1‭.‬5‭ ‬كرة‭ ‬مسروقة‭ ‬في‭ ‬1520‭ ‬مباراة‭.‬

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