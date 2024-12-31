7 ((سنوات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس انجليس -(أ ف ب): قال نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 40 إنه قادر على الاستمرار في اللعب من خمسة إلى سبعة أعوام إضافيين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على مستوى عال، رغم إقراره بأنه قد يعتزل قبل ذلك.
وفي حديثه بعد حصة تدريبية لليكرز، قال ليبرون الذي قاد منتخب بلاده الى الميدالية الاولمبية الذهبية الصيف الماضي في باريس، إنه يخطط لإنهاء مسيرته في الدوري مع ليكرز، موضحا أنه لا يعتزم العودة بعد ترك الدوري.
وعند سؤاله عن العنصر الحاسم حول موعد اعتزاله، صرّح جيمس أنّ نقص القدرة التنافسية لن يكون سببه.
وقال «الملك»: «لن يكون ذلك لأنني لا أستطيع اللعب على مستوى عالٍ».
وتابع «بصراحة، إذا أردت ذلك حقًا، فربما أستطيع اللعب على مستوى عالٍ لمدة خمس إلى سبع سنوات أخرى إذا أردت ذلك، لكنني لن أفعل».
وفاز جيمس الصيف الماضي بميداليته الأولمبية الذهبية الثالثة مع المنتخب الأميركي الذي شارك مدججا بنجوم الدوري على غرار ستيفن كوري وكيفن دورانت. وبعد أن بدأ مسيرته في سن الـ 18 في الدوري الأقوى بالعالم، أمسى زميلا لنجله بروني في ليكرز.
وجزم «الملك» بأن قرار اعتزاله لن يليه أي عودة الى الدوري، على غرار الحال مع النجم السابق مايكل جوردان الذي عاد بعد ثلاث سنوات من الاعتزال للالتحاق بواشنطن ويزاردز عقب مسيرة مظفرة مع شيكاغو بولز.
وقال «لا، لا، لا، لا، لا. ولكنني سأفتقد ذلك بالتأكيد، لكن لا، لن اعتزل ثم أعود».
يبلغ معدل جيمس في مسيرته عامة 27.1 نقطة و7.4 تمريرات حاسمة و1.5 كرة مسروقة في 1520 مباراة.
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