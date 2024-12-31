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تأهل سهل لديوكوفيتش

12/31/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بريزبين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬صعوبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لدورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬رينكي‭ ‬هيجيكاتا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وكسر‭ ‬ابن‭ ‬الـ37‭ ‬عاما،‭ ‬الفائز‭ ‬بـ24‭ ‬لقبا‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬واثنتين‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬لخسارة‭ ‬إرساله،‭ ‬منهيا‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و14‭ ‬دقيقة‭.‬

ويستعد‭ ‬الصربي‭ ‬لخوض‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬قياسية‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬مباراتها‭ ‬النهائية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أخرى،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬خصمه‭ ‬السابق‭ ‬البريطاني‭ ‬أندي‭ ‬موراي

ويلتقي‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬في‭ ‬اختباره‭ ‬التالي‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬غايل‭ ‬مونفيس‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬نيهيش‭ ‬باسافاريدي‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

ويأمل‭ ‬الصربي‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوقه‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ19‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬مشواره‭ ‬ومحاولة‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬لم‭ ‬يسبقه‭ ‬إليه‭ ‬سوى‭ ‬الأميركي‭ ‬جيمي‭ ‬كونورز‭ (‬109‭) ‬والسويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ (‬103‭).‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬عودة‭ ‬الأسترالي‭ ‬نيك‭ ‬كيريوس‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ (‬فاز‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬الإثنين‭ ‬بصحبة‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بالذات‭) ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬معصمه،‭ ‬موفقة‭ ‬إذ‭ ‬خرج‭ ‬بطل‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بخسارة‭ ‬ماراثونية‭ ‬أمام‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيوفاني‭ ‬مبيتشي‭ ‬بيريكار‭ ‬6‭-‬7‭ (‬2-7‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬7‭ (‬3-7‭) ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استغرق‭ ‬ساعتين‭ ‬و27‭ ‬دقيقة‭.‬

وبلغ‭ ‬الأميركي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو،‭ ‬المصنف‭ ‬رابعا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬و18‭ ‬عالميا،‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬آدم‭ ‬وولتون‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬3،‭ ‬ليواجه‭ ‬مبيتشي‭ ‬بيريكار‭.‬

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