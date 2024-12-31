تأهل سهل لديوكوفيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بريزبين - (أ ف ب): لم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش صعوبة تذكر في حجز بطاقته إلى الدور الثاني لدورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-3 و6-3.
وكسر ابن الـ37 عاما، الفائز بـ24 لقبا قياسيا في البطولات الكبرى، ارسال منافسه مرة في المجموعة الأولى واثنتين في الثانية من دون أن يجد نفسه أمام أي فرصة لخسارة إرساله، منهيا اللقاء في ساعة و14 دقيقة.
ويستعد الصربي لخوض بطولة أستراليا التي أحرز لقبها 10 مرات قياسية ووصل إلى مباراتها النهائية أربع مرات أخرى، وهذه المرة بقيادة مدرب جديد هو خصمه السابق البريطاني أندي موراي
ويلتقي ديوكوفيتش، المصنف أول في الدورة، في اختباره التالي مع الفرنسي غايل مونفيس الفائز على الأميركي نيهيش باسافاريدي 6-4 و4-6 و6-1.
ويأمل الصربي تأكيد تفوقه التام على منافسه الفرنسي البالغ 38 عاما الذي خسر جميع مبارياته الـ19 السابقة أمام ديوكوفيتش، وذلك من أجل مواصلة مشواره ومحاولة الفوز باللقب المئة في مسيرته، في انجاز لم يسبقه إليه سوى الأميركي جيمي كونورز (109) والسويسري روجيه فيدرر (103).
لم تكن عودة الأسترالي نيك كيريوس إلى منافسات الفردي (فاز في الزوجي الإثنين بصحبة ديوكوفيتش بالذات) لأول مرة منذ 18 شهرا بعد تعافيه من عملية جراحية في معصمه، موفقة إذ خرج بطل 2018 من الدور الأول بخسارة ماراثونية أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار 6-7 (2-7) و7-6 (7-4) و6-7 (3-7) في لقاء استغرق ساعتين و27 دقيقة.
وبلغ الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف رابعا في الدورة و18 عالميا، الدور الثاني بفوزه على الأسترالي آدم وولتون 7-6 (7-5) و6-3، ليواجه مبيتشي بيريكار.
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