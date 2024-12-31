ميركاتو شتوي مشوق في ظل القواعد الجديدة للانتقالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس - (أ ف ب): تسود حالة من عدم اليقين عشية افتتاح سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا، اليوم الأربعاء، في ظل «الإطار الموقت» بشأن القواعد المتعلقة بانتقالات اللاعبين، إضافة إلى رغبة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الايطالي بتعزيز صفوفهما بشكل ملح.
القواعد الجديدة
في 23 ديسمبر، تبنى فيفا اعتماد «إطار موقت» بشأن قواعده المتعلقة بانتقالات اللاعبين عقب قرار صادر من محكمة العدل الأوروبية يعتبر إن بعضا من قواعده يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف «توفير أكبر قدر من الاستقرار والوضوح على المستوى التنظيمي في الظروف الحالية من منطلق مهمته المتمثلة في إدارة شؤون كرة القدم على الصعيد الدولي». وكانت محكمة العدل قد وجدت أن بعض القيود التي فرضها فيفا على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد انهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.
أتى الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد فيفا، بعد نزاع مع ناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن.
لم يوضح فيفا التفاصيل التقنية للقواعد الجديدة، لكن يتعين على مسؤولي التعاقدات التعامل معها بسرعة.
إنجلترا: صفقات ملحّة لغوارديولا؟
قال المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بطل إنكلترا بيب غوارديولا إن إبرام صفقات جيدة في الشتاء «ليس بالأمر السهل» وهو «مكلف»، لكن مدرب برشلونة السابق طالب بـ«المساعدة» في مركزي قلب الدفاع والوسط الدفاعي على وجه الخصوص.
انهار سيتي فنيا في الشهرين الأخيرين بسبب الإصابات.
وشكّل غياب الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية أخيرًا، ضغطا كبيرا على الفريق ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى نهاية الموسم.
أما من ناحية الجار الآخر في مانشستر، يونايتد (الرابع عشر في ترتيب البرميرليغ)، فثمّة ضبابية حول مصير ماركوس راشفورد. لم يشرك المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم، مهاجمه البالغ من العمر 27 عاما منذ منتصف ديسمبر، ما زاد من التكهنات حول رغبة أموريم برحيله.
أما بالنسبة الى اليفربول المتصدر، فإنّه يواجه ضغطا وإلحاحا مختلفين لكن بأهمية قصوى، يتعلق بانتهاء عقود الثلاثي البارز الهولندي فيرجيل فان دايك، المدافع ترنت ألكسندر-أرنولد ونجم الهجوم المصري محمد صلاح.
إسبانيا: قضية أولمو الغريبة تثير شهية المنافسين
رفض القضاء الإسباني، مرة أخرى طلب نادي برشلونة بتسجيل لاعبه داني أولمو، ولم يتبق أمام النادي الكاتالوني سوى 24 ساعة لإيجاد حل مالي وإلا قد يخسر لاعب الوسط الدولي الذي تعاقد معه مطلع هذا الموسم.
ويوجد بند يسمح للاعب بالرحيل عن الفريق إذا لم يتم حسم تسجيله وفقا لوسائل إعلام إسبانية، ما قد يدفع الأندية المنافسة لاستغلال هذه الفجوة على غرار سيتي أو بايرن ميونيخ الالماني أو حتى باريس سان جرمان الفرنسي.
إيطاليا: يوفنتوس وردّ الفعل الضروري
تتجه الأنظار إلى يوفنتوس سادس الدوري الإيطالي والذي بات بعيدا بفارق تسع نقاط عن ثنائي الصدارة أتالانتا ونابولي، حيث من المتوقع ان يكون نادي «السيدة العجوز» في طليعة المتحركين في الميركاتو الشتوي.
وأقر مدربه تياغو موتا الذي لم يخسر في الدوري لكنه سقط كثيرا في فخ التعادل (11 في 18 مباراة)، قائلا «من المهم إدارة نافذة الانتقالات بشكل جيد».
كذلك، واجه ميلان مرحلة أولى مخيّبة من الموسم، وعمد «روسونيري»، ثامن الدوري راهنا، إلى الاطاحة بمدربه البرتغالي باولو فونسيكا وتعيين مواطنه سيرجيو كونسيساو بدلا منه. ومن المرتقب أن يعمد الاخير إلى إجراء تدعيمات خصوصا في الدفاع حيث قد يخسر خدمات الإنجليزي المرغوب فيكايو توموري.
ألمانيا: بايرن يتحرك لضم لاعب وسط شاب
يضع بايرن ميونيخ متصدر البوندسليغا ومدربه البلجيكي فنسان كومباني أنظارهما على لاعب وسط نادي هوفنهايم الشاب توم بيشوف (19 عاما). ولم يجدد بيشوف عقده بعد مع ناديه، ما قد يسمح له بإتمام عملية الانتقال الى العملاق البافاري مطلع السنة الجديدة وفقا لصحيفة بيلد.
ومن المتوقع أن يكون لايبزيغ الذي ودّع دوري الأبطال نشطًا أيضًا في الميركاتو لإعادة إطلاق موسمه. وبحسب موقع «كوت أوفسايد»، فإن المهاجم المصري لنادي فرانكفورت عمر مرموش قد يكون أيضًا أحد أهم الصفقات المرتقبة في الشتاء، وسط اهتمام أكثر من ناد به على غرار ليفربول وأرسنال وتشلسي.
فرنسا: ترقب لمصير كولو مواني
لم يقنع راندال كولو مواني، اللاعب المحبب لمدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، فريقه الجديد باريس سان جرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي، فاستُبعد أكثر من مرة عن التشكيلة في الأسابيع الماضية، بعد سنة ونصف من استقدامه مقابل 90 مليون يورو.
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