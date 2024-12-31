ميركاتو شتوي مشوق في ظل القواعد الجديدة للانتقالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسود‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬عشية‭ ‬افتتاح‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬‮«‬الإطار‭ ‬الموقت‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬القواعد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بانتقالات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الايطالي‭ ‬بتعزيز‭ ‬صفوفهما‭ ‬بشكل‭ ‬ملح‭.‬

القواعد‭ ‬الجديدة

في‭ ‬23‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تبنى‭ ‬فيفا‭ ‬اعتماد‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬موقت‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬قواعده‭ ‬المتعلقة‭ ‬بانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬يعتبر‭ ‬إن‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬قواعده‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬والوضوح‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬مهمته‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬قد‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬انهاء‭ ‬عقده‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬تعيق‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمنافسة‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭.‬

أتى‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قضية‭ ‬رفعها‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬لاسانا‭ ‬ديارا‭ ‬ضد‭ ‬فيفا،‭ ‬بعد‭ ‬نزاع‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬السابق‭ ‬لوكوموتيف‭ ‬موسكو‭ ‬الروسي‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

لم‭ ‬يوضح‭ ‬فيفا‭ ‬التفاصيل‭ ‬التقنية‭ ‬للقواعد‭ ‬الجديدة،‭ ‬لكن‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مسؤولي‭ ‬التعاقدات‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بسرعة‭.‬

إنجلترا‭: ‬صفقات‭ ‬ملحّة‭ ‬لغوارديولا؟

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬إن‭ ‬إبرام‭ ‬صفقات‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬مكلف‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬طالب‭ ‬بـ«المساعدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مركزي‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬والوسط‭ ‬الدفاعي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

انهار‭ ‬سيتي‭ ‬فنيا‭ ‬في‭ ‬الشهرين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭. ‬

وشكّل‭ ‬غياب‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬الفائز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬أخيرًا،‭ ‬ضغطا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬غيابه‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

أما‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الجار‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬يونايتد‭ (‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬البرميرليغ‭)‬،‭ ‬فثمّة‭ ‬ضبابية‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭. ‬لم‭ ‬يشرك‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم،‭ ‬مهاجمه‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬رغبة‭ ‬أموريم‭ ‬برحيله‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬اليفربول‭ ‬المتصدر،‭ ‬فإنّه‭ ‬يواجه‭ ‬ضغطا‭ ‬وإلحاحا‭ ‬مختلفين‭ ‬لكن‭ ‬بأهمية‭ ‬قصوى،‭ ‬يتعلق‭ ‬بانتهاء‭ ‬عقود‭ ‬الثلاثي‭ ‬البارز‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك،‭ ‬المدافع‭ ‬ترنت‭ ‬ألكسندر‭-‬أرنولد‭ ‬ونجم‭ ‬الهجوم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭.‬

إسبانيا‭: ‬قضية‭ ‬أولمو‭ ‬الغريبة‭ ‬تثير‭ ‬شهية‭ ‬المنافسين

رفض‭ ‬القضاء‭ ‬الإسباني،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬طلب‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬بتسجيل‭ ‬لاعبه‭ ‬داني‭ ‬أولمو،‭ ‬ولم‭ ‬يتبق‭ ‬أمام‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬سوى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬مالي‭ ‬وإلا‭ ‬قد‭ ‬يخسر‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويوجد‭ ‬بند‭ ‬يسمح‭ ‬للاعب‭ ‬بالرحيل‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬حسم‭ ‬تسجيله‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬الأندية‭ ‬المنافسة‭ ‬لاستغلال‭ ‬هذه‭ ‬الفجوة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سيتي‭ ‬أو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

إيطاليا‭: ‬يوفنتوس‭ ‬وردّ‭ ‬الفعل‭ ‬الضروري

تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬سادس‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬بعيدا‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ثنائي‭ ‬الصدارة‭ ‬أتالانتا‭ ‬ونابولي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬المتحركين‭ ‬في‭ ‬الميركاتو‭ ‬الشتوي‭.‬

وأقر‭ ‬مدربه‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ (‬11‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬إدارة‭ ‬نافذة‭ ‬الانتقالات‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

كذلك،‭ ‬واجه‭ ‬ميلان‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬مخيّبة‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬وعمد‭ ‬‮«‬روسونيري‮»‬،‭ ‬ثامن‭ ‬الدوري‭ ‬راهنا،‭ ‬إلى‭ ‬الاطاحة‭ ‬بمدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬وتعيين‭ ‬مواطنه‭ ‬سيرجيو‭ ‬كونسيساو‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭. ‬ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يعمد‭ ‬الاخير‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تدعيمات‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يخسر‭ ‬خدمات‭ ‬الإنجليزي‭ ‬المرغوب‭ ‬فيكايو‭ ‬توموري‭.‬

ألمانيا‭: ‬بايرن‭ ‬يتحرك‭ ‬لضم‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬شاب

يضع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬متصدر‭ ‬البوندسليغا‭ ‬ومدربه‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬أنظارهما‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬نادي‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الشاب‭ ‬توم‭ ‬بيشوف‭ (‬19‭ ‬عاما‭). ‬ولم‭ ‬يجدد‭ ‬بيشوف‭ ‬عقده‭ ‬بعد‭ ‬مع‭ ‬ناديه،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بإتمام‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬بيلد‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬ودّع‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬نشطًا‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الميركاتو‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬موسمه‭. ‬وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬كوت‭ ‬أوفسايد‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬لنادي‭ ‬فرانكفورت‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أيضًا‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الصفقات‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬وسط‭ ‬اهتمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ليفربول‭ ‬وأرسنال‭ ‬وتشلسي‭.‬

فرنسا‭: ‬ترقب‭ ‬لمصير‭ ‬كولو‭ ‬مواني

لم‭ ‬يقنع‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني،‭ ‬اللاعب‭ ‬المحبب‭ ‬لمدرب‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان،‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ومدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي،‭ ‬فاستُبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬استقدامه‭ ‬مقابل‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬