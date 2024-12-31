فهد الصباح: التجمع الخليجي أكبر مكسب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭/‬الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬ناصر‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الكويتية،‭ ‬أن‭ ‬التجمع‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬خليجي‭ ‬26‭) ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬مكسب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬المهمة‭. ‬وتستضيف‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬حاليا‭ ‬النسخة‭ ‬الـ26‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كاس‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبات‭ ‬الكويت‭ ‬والإمارات‭ ‬وعمان‭ ‬والبحرين‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬واليمن‭ ‬والعراق‭.‬

وقال‭ ‬الصباح‭ ‬أثناء‭ ‬حضوره‭ ‬حفل‭ ‬الغداء‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬اليوسف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديوان‭ ‬السالمية‮»‬‭ ‬تكريما‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬لعل‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬بطولات‭ ‬الخليج‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للمنافسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذا‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ (‬الصداقة‭ ‬والسلام‭).‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬سعد‭ ‬الحوطي،‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الكويتية،‭ ‬وقائد‭ ‬المنتخب‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بإسبانيا‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬أن‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬صرح‭ ‬سعد‭ ‬عناد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الصليبخات‭ ‬الكويتي‭ ‬بأن‭ ‬فرحته‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬مضاعفة‭.‬

أما‭ ‬الإعلامي‭ ‬الاماراتي‭ ‬محمد‭ ‬الجوكر‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬أجواء‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬مثالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬الانساني‭ ‬المميز،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬الكويت‭ ‬وجعلها‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الثقافية‭ ‬والاعلامية‭ ‬والرياضية‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول،‭ ‬مبديا‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بروعة‭ ‬التنظيم‭ ‬والعمل‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭.‬

وذكر‭ ‬الجوكر‭ ‬أن‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬ظهرت‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬رفيع،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬ومرورا‭ ‬بالمنافسات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة،‭ ‬وانتهاء‭ ‬بالتغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتكاملة،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬يعزز‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬بأفضل‭ ‬وأجمل‭ ‬صورة‭.‬