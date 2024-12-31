فهد الصباح: التجمع الخليجي أكبر مكسب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الكويت/الرياض - (د ب أ): أكد الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، أن التجمع الخليجي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) هو أكبر مكسب في هذه البطولة المهمة. وتستضيف دولة الكويت حاليا النسخة الـ26 من بطولة كاس الخليج، حيث تستمر فعاليات المسابقة حتى الرابع من يناير المقبل، بمشاركة منتخبات الكويت والإمارات وعمان والبحرين وقطر والسعودية واليمن والعراق.
وقال الصباح أثناء حضوره حفل الغداء الذي أقامه الشيخ أحمد اليوسف نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة في «ديوان السالمية» تكريما للوفود المشاركة: «لعل أكثر ما يميز بطولات الخليج تلك الفعاليات المصاحبة للمنافسات الرياضية، ونحن سعداء بهذا التجمع الرياضي الخليجي على أرض (الصداقة والسلام).
من جانبه، أكد سعد الحوطي، نجم كرة القدم الكويتية، وقائد المنتخب «الأزرق» في كأس العالم بإسبانيا عام 1982، أن الجيل الحالي لمنتخب بلاده بحاجة إلى مزيد من الدعم.
في المقابل، صرح سعد عناد، رئيس مجلس إدارة نادي الصليبخات الكويتي بأن فرحته ببطولة كأس الخليج مضاعفة.
أما الإعلامي الاماراتي محمد الجوكر فقال إن كل أجواء بطولة الخليج مثالية من خلال التواصل الانساني المميز، وهو ما يميز الكويت وجعلها رائدة في المجالات الثقافية والاعلامية والرياضية ووضعها في مقدمة الدول، مبديا إعجابه الشديد بروعة التنظيم والعمل الكبير من اللجنة المنظمة للبطولة.
وذكر الجوكر أن خليجي 26 ظهرت بشكل احترافي رفيع، بدءا من حفل الافتتاح، ومرورا بالمنافسات والفعاليات المصاحبة، وانتهاء بالتغطية الإعلامية المتكاملة، وكل هذا يعزز الدور الريادي لدولة الكويت، وقدرتها على التنظيم بأفضل وأجمل صورة.
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